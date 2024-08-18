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中職／桃猿洋投生存戰註銷霸威斯 場均105.5球聯盟之最

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊確定註銷霸威斯。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊確定註銷霸威斯。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊昨天宣布簽下新洋投威斯佛，「831大限」前的洋投卡位戰，今天確定割捨本季貢獻9勝、84.2局投球的左投霸威斯，球團也為他的貢獻表達感謝。

霸威斯過去以「邦威」之名效力富邦悍將隊，今年是他第3季在中職打拚，披上猿隊球衣先發15場、84.2局，取得9勝4敗、防禦率4.14，在隊內勝投數僅次於10勝的魔神樂。

霸威斯的控球是罩門，但耐投是最大特色，本季有6場投到110球以上，其中更有2場投到125球，本季總投球數1583球，平均每場投105.5球為聯盟之最，排名第二為中信兄弟隊猛登20場共投1985球，場均99.3球。

球團表示，8月31日大限將至，經過球團與教練團討論後，今日宣布註銷霸威斯，球團對他今年為球隊的貢獻表達感謝；此外，球隊昨天簽下左投威斯佛，目前陣中洋將還有威能帝、魔神樂以及肯特，全員一致朝著總冠軍邁進。

中職 富邦悍將 樂天桃猿

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