聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／桃猿洋投生存戰註銷霸威斯 場均105.5球聯盟之最
樂天桃猿隊昨天宣布簽下新洋投威斯佛，「831大限」前的洋投卡位戰，今天確定割捨本季貢獻9勝、84.2局投球的左投霸威斯，球團也為他的貢獻表達感謝。
霸威斯過去以「邦威」之名效力富邦悍將隊，今年是他第3季在中職打拚，披上猿隊球衣先發15場、84.2局，取得9勝4敗、防禦率4.14，在隊內勝投數僅次於10勝的魔神樂。
霸威斯的控球是罩門，但耐投是最大特色，本季有6場投到110球以上，其中更有2場投到125球，本季總投球數1583球，平均每場投105.5球為聯盟之最，排名第二為中信兄弟隊猛登20場共投1985球，場均99.3球。
球團表示，8月31日大限將至，經過球團與教練團討論後，今日宣布註銷霸威斯，球團對他今年為球隊的貢獻表達感謝；此外，球隊昨天簽下左投威斯佛，目前陣中洋將還有威能帝、魔神樂以及肯特，全員一致朝著總冠軍邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言