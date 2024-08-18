U15世界盃／吳壬睿3安3打點 助中華隊擊退委內瑞拉

U15世界盃棒球賽中華隊今天與委內瑞拉交手，中華隊吳壬睿單場3安3打點、打擊表現亮眼，加上投手群聯手壓制僅失1分，終場以6比1拿下預賽2連勝。

以總教練邱耀宇領軍的U15世界盃棒球賽台灣代表隊預賽首戰擊敗荷蘭，台灣時間今天凌晨4時與委內瑞拉交手，中華隊2局下有攻勢，吳壬睿敲安、靠著失誤上到二壘，再靠著暴投、高飛犧牲打跑回第一分。

委內瑞拉5局上靠著保送、暴投、安打、失誤扳平比數，中華隊5局下蘇子進敲安、盜上二壘，石正侑獲得故意四壞保送，2人出局後吳壬睿適時安打再度幫助球隊超前比分。

中華隊6局下攻勢再起，靠著保送、投手犯規、安打、接連保送先擠回1分，靠著暴投再跑回1分，吳壬睿補上安打、一棒2分幫助球隊拉開領先差距，順利搶下比賽勝利。

中華隊先發投手劉任右今天投3.1局僅被敲出2支安打，投出3次保送、2次三振，沒有失分，楊至皓中繼投2.1局被敲出2支安打，投出1次保送、3次三振，失掉1分非責失分，楊曜丞後援投1.1局被敲出4支安打，投出1次三振、無失分，替球隊關門，楊至皓拿下勝投。

中華隊6棒吳壬睿今天打擊表現最亮眼，單場4打數敲出3支安打、貢獻3分打點，跑回1得分；台灣U15世界盃預賽2連勝，下一戰將於台灣時間19日上午8時與墨西哥隊交手。