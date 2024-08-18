快訊

第二屆500碗／全台小吃入榜數公布 台北101間得主最多、台南62間上榜奪亞軍

怕膽固醇不吃蛋黃？這2項才是危險分子：促使肝臟合成更多

15歲少年研發治皮膚癌肥皂！獲選《時代》年度兒童

U15世界盃／吳壬睿3安3打點 助中華隊擊退委內瑞拉

中央社／ 台北18日電
中華小將取得2連勝。圖取自二重國中棒球隊臉書
中華小將取得2連勝。圖取自二重國中棒球隊臉書

U15世界盃棒球賽中華隊今天與委內瑞拉交手，中華隊吳壬睿單場3安3打點、打擊表現亮眼，加上投手群聯手壓制僅失1分，終場以6比1拿下預賽2連勝。

以總教練邱耀宇領軍的U15世界盃棒球賽台灣代表隊預賽首戰擊敗荷蘭，台灣時間今天凌晨4時與委內瑞拉交手，中華隊2局下有攻勢，吳壬睿敲安、靠著失誤上到二壘，再靠著暴投、高飛犧牲打跑回第一分。

委內瑞拉5局上靠著保送、暴投、安打、失誤扳平比數，中華隊5局下蘇子進敲安、盜上二壘，石正侑獲得故意四壞保送，2人出局後吳壬睿適時安打再度幫助球隊超前比分。

中華隊6局下攻勢再起，靠著保送、投手犯規、安打、接連保送先擠回1分，靠著暴投再跑回1分，吳壬睿補上安打、一棒2分幫助球隊拉開領先差距，順利搶下比賽勝利。

中華隊先發投手劉任右今天投3.1局僅被敲出2支安打，投出3次保送、2次三振，沒有失分，楊至皓中繼投2.1局被敲出2支安打，投出1次保送、3次三振，失掉1分非責失分，楊曜丞後援投1.1局被敲出4支安打，投出1次三振、無失分，替球隊關門，楊至皓拿下勝投。

中華隊6棒吳壬睿今天打擊表現最亮眼，單場4打數敲出3支安打、貢獻3分打點，跑回1得分；台灣U15世界盃預賽2連勝，下一戰將於台灣時間19日上午8時與墨西哥隊交手。

棒球

延伸閱讀

中職／許基宏開轟4安3打點 兄弟勇奪3連勝

中職／馬傑森太香！美技再見雙殺 守護魔神樂第10勝

MiLB／林振瑋1A主投飆159公里 莊陳仲敖2A優質先發

U15世界盃／3任投手合力封鎖 中華隊擊敗荷蘭搶首勝

相關新聞

中職／許基宏開轟4安3打點 兄弟勇奪3連勝

中信兄弟隊連續2天都在第9局掉分，好在前面分數打得夠花，也連續2天都以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，取得3連勝，許基宏敲出4安打...

MLB／塞佛里諾說服教頭別換投 相隔2299天再演完投完封

前洋基隊投手塞佛里諾（Luis Severino）今年轉戰大都會隊，今天對馬林魚隊以113球投出9局8K的完投完封，幫助...

U15世界盃／吳壬睿3安3打點 助中華隊擊退委內瑞拉

U15世界盃棒球賽中華隊今天與委內瑞拉交手，中華隊吳壬睿單場3安3打點、打擊表現亮眼，加上投手群聯手壓制僅失1分，終場以...

棒球／中信推海外基層棒球交流 「愛接棒」受邀

中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會合作，昨天舉辦首屆「春苗計畫．夢想起航」，邀集十一所偏鄉學校、近兩百位孩童赴...

中職／天母之戰遇雨彈打不完 伍鐸700K入手後又「退貨」

天母棒球場今天遇到雨彈來襲，比賽在延後開打1小時、因雨中斷1.5小時後，最終形成保留比賽，味全龍隊帶著3：1領先富邦悍將...

中職／3呎線之爭解釋百百種 葉總：搞得我好煩啊！

天母棒球場之戰今天因雨未能完成比賽，形成保留，第3局再現引起三呎線討論的跑壘，味全龍隊教頭葉君璋賽後第一句話就是：「搞得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。