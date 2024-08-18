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MLB／塞佛里諾說服教頭別換投 相隔2299天再演完投完封
前洋基隊投手塞佛里諾（Luis Severino）今年轉戰大都會隊，今天對馬林魚隊以113球投出9局8K的完投完封，幫助球隊以4：0拿下勝利，總教練門多薩（Carlos Mendoza）原本擔心他逞英雄，但從塞佛里諾眼中看到自信。
塞佛里諾今天投完8局已經用了97球，在沒有無安打等紀錄下，門多薩找上塞佛里諾討論是否續投，門多薩說：「我們很在乎你的狀況，我不希望你在這邊逞英雄。」
塞佛里諾則回應說：「我感覺很好，有很多局我只投了6球，所以我沒有疲累。」門多薩確認過眼神後放行續投，塞佛里諾說：「他給我第9局的機會，我就是把油箱清空、全力以赴。」
結果塞佛里諾在第9局第1打席就投出觸身球，門多薩也立刻上投手丘開會，此時游擊手林多（Francisco Lindor）也站在塞佛里諾這一邊，他告訴塞佛里諾：「你要說服他，你今天感覺真的很棒。」塞佛里諾也成功爭取到面對下個打者的機會。
塞佛里諾接下來連抓3個出局數下莊，9局被敲4支安打沒有失分，另有8次三振，演出生涯第2次的完投完封勝，上一次是2018年美國時間5月2日交手太空人隊，至今相隔2299天。
大都會打線也敲出7支安打相挺，林多跟阿隆索（Pete Alonso）都轟出陽春砲，幫助塞佛里諾收下本季第8勝。
門多薩為塞佛里諾感到驕傲，「過去幾年對他說不太容易，遇到傷勢問題，透過休賽季重新建立強度，願意接受新事物，必須要稱讚他。」塞佛里諾則表示，很感謝門多薩一直給予自己信心，也強化自己的第二球路，包含伸卡、橫掃球以及卡特，讓自己對決打者時能有更多不同想法。
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