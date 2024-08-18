棒球／中信愛接棒 200童赴陸打棒球

中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會合作，昨天舉辦首屆「春苗計畫．夢想起航」，邀集十一所偏鄉學校、近兩百位孩童赴北京參訪也切磋球技，中信慈善基金會「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」支持的台東大溪國小也受邀參加。

中信慈善基金會自二○一三年起與關工委合作「中國關心下一代教育基地」計畫，重點資助大陸偏遠少數民族與資源匱乏學校，迄今已掛牌五十八所基地學校，疫後更加強各校學生交流與推廣棒球運動。

「春苗計畫」開幕式出席貴賓有中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信慈善基金會執行長暨中信金控董事會秘書長高人傑、關工委主任顧秀蓮、關工委常務副主任吳德剛、北京市台辦主任霍光峰與北京市棒球協會會長鄒軍等人。

辜仲諒致詞時表示，十多年來與關工委攜手扶助廿七個省市自治區、十九個少數民族地區，累積幫助七萬三千七百七十四名孩童，受益教師五千四百七十三位，現在進一步促進棒球交流，這是他身為亞洲棒球總會會長致力推動的事。

顧秀蓮特別感謝中信慈善基金會，為教育資源薄弱、偏遠地區學校提供資源和支持，她也勉勵孩子把體育精神實踐在生活與學習中。

本次棒球交流有來自北京、天津、廣東、浙江與福建等校的Ｕ十二少棒參賽隊伍共襄盛舉，而台東大溪國小棒球隊也受邀參與，兩岸棒球小將彼此切磋球技，增進友誼。