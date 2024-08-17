中職／天母之戰遇雨彈打不完 伍鐸700K入手後又「退貨」

天母棒球場今天遇到雨彈來襲，比賽在延後開打1小時、因雨中斷1.5小時後，最終形成保留比賽，味全龍隊帶著3：1領先富邦悍將隊等待10月6日續戰，洋投伍鐸原本對周佳樂投出生涯第700次三振，也被先行「退貨」了。

龍隊1局上就由首棒李凱威敲安，推進三壘後，蔣少宏二壘打先馳得點；悍將3局上還以顏色，兩出局後李宗賢打向投手方向的強襲球，造成伍鐸傳一壘暴傳，一口氣站上二壘，劉俊豪補上追平安打。

悍將先發投手江國豪在第4局碰到另一次危機，兩出局後被陳品捷敲出二壘打，再對張祐嘉投出觸身球，王順和、李凱威的安打各帶有1分打點。

此役因雨延後1小時才開打，打到4局結束、在7點27分再度因雨暫停，最終在9點過後宣布保留。聯盟公告，移至10月6日原地進行補賽。