中職／3呎線之爭解釋百百種 葉總：搞得我好煩啊！

天母棒球場之戰今天因雨未能完成比賽，形成保留，第3局再現引起三呎線討論的跑壘，味全龍隊教頭葉君璋賽後第一句話就是：「搞得我好煩啊！」他坦言每次碰到不同解釋方式，既然判了就接受，「但問題是，他們（裁判）可以說服自己就好。」

悍將3局上兩出局後，李宗賢打向一壘方向直朝伍鐸而去，他的腳挨了一下後傳一壘發生暴傳，讓李宗賢再進占二壘，龍隊針對李宗賢的跑壘提出挑戰，儘管畫面顯示幾乎全程都跑在線內，但最終維持安全上壘原判，也讓葉君璋當場一愣，露出一排潔牙、難以置信，一度上場向主審王俊宏了解狀況。

被問到當時主審給了什麼回應？葉君璋表示，裁判當時告訴他，因為沒有影響到守備，是守備員自己暴傳。

「其實…搞得我好煩。」葉君璋直言，「裁判判了，我們就接受，但問題是不是要說服我們，是要說服自己（裁判）。」他回憶有一次是龍隊選手被判跑在線內的妨礙，「那時是說守備員會嚇到，所以才暴傳，因此有影響到守備，但今天兩隻腳都跑在裡面，他們說這次是守備員自己暴傳。」