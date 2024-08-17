聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／許基宏開轟4安3打點 兄弟勇奪3連勝
中信兄弟隊連續2天都在第9局掉分，好在前面分數打得夠花，也連續2天都以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，取得3連勝，許基宏敲出4安打包含1轟，而猛登先發7局好投也奪得本季第9勝。
兄弟1局下就靠許基宏、陳子豪2支安打攻下2分，5局下又攻下2分包含許基宏敲出一發陽春砲，6局下許基宏的安打又帶有1分打點，許基宏全場5打數4安打、貢獻3分打點。
先發投手猛登也有好手感，開賽連續解決9人次，才在4局上被曾子祐敲出二壘安打，真正危機是7局上被魔鷹敲出二壘安打後，再被王博玄敲安而丟掉唯一一分，以94球投完7局，被敲7支安打另有6次三振，沒有保送。
4分的領先進入9局上卻浮現懸念，李振昌接手後被連敲2安又投出四壞，留下無人出局、滿壘退場，吳俊偉接手後雖先飆K，但被張肇元敲安丟掉1分，隨後又出現暴投丟分，才送出第2次三振，接著面對曾子祐連投2壞球後，總教練平野惠一示意故意四壞保送，結果成功讓郭永維敲出滾地球出局，守住危機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言