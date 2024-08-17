中職／許基宏開轟4安3打點 兄弟勇奪3連勝

中信兄弟隊連續2天都在第9局掉分，好在前面分數打得夠花，也連續2天都以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，取得3連勝，許基宏敲出4安打包含1轟，而猛登先發7局好投也奪得本季第9勝。

兄弟1局下就靠許基宏、陳子豪2支安打攻下2分，5局下又攻下2分包含許基宏敲出一發陽春砲，6局下許基宏的安打又帶有1分打點，許基宏全場5打數4安打、貢獻3分打點。

先發投手猛登也有好手感，開賽連續解決9人次，才在4局上被曾子祐敲出二壘安打，真正危機是7局上被魔鷹敲出二壘安打後，再被王博玄敲安而丟掉唯一一分，以94球投完7局，被敲7支安打另有6次三振，沒有保送。