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中職／許基宏開轟4安3打點 兄弟勇奪3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊許基宏今天4安打、3分打點，包含一支陽春砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏今天4安打、3分打點，包含一支陽春砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊連續2天都在第9局掉分，好在前面分數打得夠花，也連續2天都以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，取得3連勝，許基宏敲出4安打包含1轟，而猛登先發7局好投也奪得本季第9勝。

兄弟1局下就靠許基宏、陳子豪2支安打攻下2分，5局下又攻下2分包含許基宏敲出一發陽春砲，6局下許基宏的安打又帶有1分打點，許基宏全場5打數4安打、貢獻3分打點。

先發投手猛登也有好手感，開賽連續解決9人次，才在4局上被曾子祐敲出二壘安打，真正危機是7局上被魔鷹敲出二壘安打後，再被王博玄敲安而丟掉唯一一分，以94球投完7局，被敲7支安打另有6次三振，沒有保送。

4分的領先進入9局上卻浮現懸念，李振昌接手後被連敲2安又投出四壞，留下無人出局、滿壘退場，吳俊偉接手後雖先飆K，但被張肇元敲安丟掉1分，隨後又出現暴投丟分，才送出第2次三振，接著面對曾子祐連投2壞球後，總教練平野惠一示意故意四壞保送，結果成功讓郭永維敲出滾地球出局，守住危機。

中信兄弟隊先發投手猛登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手猛登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手猛登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手猛登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏今天4安打、3分打點，包含一支陽春砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏今天4安打、3分打點，包含一支陽春砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 台鋼雄鷹 曾子祐 許基宏

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