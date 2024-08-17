中職／馬傑森太香！美技再見雙殺 守護魔神樂第10勝

樂天桃猿隊今天靠著魔神樂的7局失2分好投，以4：2擊敗統一獅隊，馬傑森不僅貢獻1分打點，9局上更是靠他的美技接殺策動再見雙殺，擋下一、二壘有人危機。

林承飛延續昨晚雙響砲的好手感，1局下的一支適時安打就為猿隊先馳得點，3局下林泓育也敲出1分打點安打；只不過獅隊在4局上潘傑楷滾地推進得分、5局上蘇智傑安打敲回1分，追平為2：2。

不過6局下猿隊靠馮健庭二壘安打點燃攻勢，張閔勛的二壘安打敲回超前分；8局下則是馮健庭、馬傑森連續2支二壘安打串回1分，馮健庭以2支關鍵安打獲選單場MVP。

魔神樂今天投完7局僅用93球，雖被敲8支安打但只有掉2分，防禦率下修到1.92，也拿下本季第10勝，成為繼勝騎士、艾士特之後，本季第3位10勝級投手。