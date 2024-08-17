中職／追不上江坤宇障礙 曾子祐連164次守備無失誤中斷

台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天2局下守備時發生失誤，中斷個人連續164次守備機會無失誤紀錄，只差1次就能追平江坤宇並列游擊手史上單季第2多，而第1名紀錄依舊由江坤宇「霸榜」。

曾子祐今天與中信兄弟隊之戰賽前已經連續163次守備機會無失誤，1局下成功策動雙殺，然而2局下2出局、一壘有人時，面對宋晟睿敲出的滾地球，曾子祐為抓雙殺而沒有向前移動，反而導致在較尷尬的位置接球，未能確實接捕後，被記上一次失誤。

曾子祐單季164次守備機會無失誤中斷，但仍超越2014年前桃猿內野手陳雁風的159次，獨居游擊手「單季」最長連續守備機會無失誤史上第三，前2名是2023年江坤宇的178次、2020年江坤宇的165次。

至於加上跨季的紀錄，前3名依舊是江坤宇，2020到2021年的195次、2023年的178次、2023到2024年的170次，陳雁風2014到2015年的165次排第4，曾子祐的164次排第5。