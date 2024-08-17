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中職／擊掌隱形、首轟也隱形 張祐嘉：我有在練習了…

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊張祐嘉。本報資料照片
味全龍隊張祐嘉。本報資料照片

比低調更低調，味全龍隊張祐嘉打出更難的隱形屬性，近期幾次擊掌被隊友忽視的影片瘋傳，就連生涯首轟都掩沒在聯盟重大爭議事件中，時隔一周被問到首轟心情，他笑說：「很興奮，比預期來得快，沒想到會這麼早。」

張祐嘉今年6月才完成自主培訓兩年「轉正」的勵志故事，升上一軍以後，在8月11日之戰於新莊棒球場面對富邦悍將黃保羅敲出三分砲，解鎖生涯首轟，然而當天吉力吉撈．鞏冠三響砲，包括一發打出中職「小房間」變革的爭議滿貫砲，讓張祐嘉完全沒有版面。

張祐嘉透露，當天賽後就收到很多恭喜，包括隊友、教練、球迷都有，全壘打球在打出去的下半局就已經回到他的手中，這一轟的到來讓他坦言始料未及。

不只生涯首轟在報導聲量中形同隱形，他近期還有幾則擊掌、擊拳卻沒被隊友注視到的影片吸引關注，伸出的手手沒有等到隊友回應，他一臉呆萌，接著自己左手擊拳右手，不僅球迷喊可愛，連中職聯盟會長蔡其昌都看到留言：「看得我都想跟祐嘉擊掌了」。

由 @chan12._.21 發佈
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張祐嘉透露，隊友也都是看網路後才發現這件事，「拿莫、凱威（李凱威）都來說不好意思。」他很可愛自我檢討，一邊比畫示範教學，「可能我伸出來的時間點比較不對，正常這個距離手就要伸出來，人家才會看到，人家已經要走過去了才伸出來就看不到。」他笑說：「現在（擊掌）時機有掌握比較好了，我有在練習。」

中職 富邦悍將 黃保羅

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