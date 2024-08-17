中職／曾峻岳18日解禁回歸好好拚 看女兒照片轉換心情
富邦悍將隊投手曾峻岳因休假期間出入爭議場所被禁賽，明天禁賽期滿將回一軍；曾峻岳表示，回場上好好努力，放假就陪老婆小孩，坦言雖有心裡壓力，但看女兒照片就會開心一點。
中職富邦悍將隊投手曾峻岳被爆料休假期間出入德州撲克爭議場所，被球團重罰新台幣48萬元，7日聯盟公告禁賽7場、罰款7萬元，最快18日就可以回到一軍，悍將總教練陳金鋒先前受訪說：「時間到了就會回來。」
曾峻岳今天已隨隊一軍，賽前接受媒體訪問時表示，這段期間在二軍讓心情沉澱，現在的想法就是好好專注在球場上，放假就多陪老婆小孩。
曾峻岳也提到，不會特別去看評論和討論，只是想辦法讓自己變得更好，今年感覺起來沒有這麼順，但也當挑戰，「想盡辦法讓自己更進步。」
這段期間曾峻岳坦言心裡壓力比較大，但技術上的調整沒有太大差別，女兒「小麥茶」出生還沒滿月，只有在剛出生時抱過一下子，會一直看女兒的照片，讓心情開心一點，女兒和老婆預計在月子中心待到月底，這週放假回家，要先學怎麼幫女兒洗澡。
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