中職／江少慶下周回歸 重現12強雙王牌？「加油！」

富邦悍將隊投手江少慶即將在下周重磅回歸，他坦言緊張、興奮的心情都有，最重要是控制場上情緒，回歸之時身邊隊友多了張育成、張奕都是過去的熟面孔，江少慶也拉拉身上汗濕的悍將熱身衣說：「接下來就是一起為這件衣服來做準備。」

江少慶由於手肘軟骨清創手術，今年錯過開季，且回歸日不斷推遲，他表示，「開刀後到現在已經將近一年，有遇到不適，中途喊暫停，按照球團、醫院的計畫，適度加強強度。」儘管先前進度持續原地打轉，但他說不會心急，「受傷無法避免，碰到就是去面對，按照手的恢復狀況再去逐步加強。」

江少慶已在二軍出賽3場，最近一場為14日面對樂天桃猿隊二軍先發6局失1分（無責失），他談到投球狀況，認為漸入佳境，球速、變化球都一場一場更好。」

下周回歸時，身邊隊友比起前一次在一軍出賽又多了新戰力，就是今年季中選秀加盟的張育成、張奕，江少慶也說：「之前在國際賽、國外有同隊過，很開心他們加入富邦，可以一起為富邦打更多勝利。」張育成加盟悍將後雙方第一次碰到時，兩人就有聊天、關心彼此近況，至於與張奕的2019年世界12強棒球賽雙王牌再同隊，他笑答：「加油！」