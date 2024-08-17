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中職／曾峻岳談德撲事件「寶貴經驗」 坦言心理壓力大
富邦悍將隊火球男曾峻岳因涉入德州撲克事件遭到禁賽，預計在明天回歸一軍，今天隨隊來到天母棒球場，回顧整起事件，他表示，「當做是一個寶貴的經驗，現在回來就是好好在球場上打拚，專注在球場上，回家就是好好陪老婆小孩。」
中職這起德州撲克之亂從味全龍隊曾傳昇燒起，後續郭天信、張政禹也遭到懲處，曾峻岳同樣流出涉足德州撲克場所的照片，球團查證後屬實，將他下放二軍、罰款3個月扣半薪，聯盟則是禁賽7場、罰款7萬，曾峻岳將在明天期滿回歸。
曾峻岳在事發後並無多餘辯解，而是坦然回應不會再犯錯，他說：「現在的想法只有好好打球，專注在球場上，好好陪老婆小孩。」
這段時間暫離一軍賽場，他認為調整起來問題不大，但坦言這段時間心理壓力較大，「就一直看我女兒照片，讓自己心情稍微開心。」他也說現在回歸賽場，就不再去多想，專注在賽場上，「想辦法讓自己再進步。」
女兒小麥茶日前剛出生，他只有在出生那一天抱到小baby，之後都只能看照片、看視訊想念女兒，「這禮拜回去再學一下幫她洗澡。」
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