日職／先被軟銀爆打又回穩 凱柯首戰自評：有幾球偏高

日本職棒羅德隊在7月底簽下塞揚級投手凱柯（Dallas Keuchel），今天首次登板就面對洋聯戰績第一的軟銀隊，雖然首局就被打下2分但很快回穩，繳出5局失2分的成績，最快球速141公里。

凱柯在1局下登板先解決佐藤直樹，但接著卻被今宮健太、柳町達、山川穗高連續敲安，丟掉2分，今宮健太、山川穗高敲出的還是二壘打，不過接下來成功讓近藤健介、甲斐拓也都敲出滾地球出局。

敲回第1分的柳町達表示，那一球是打到伸卡球，第一次面對這名投手，但事先有做好功課，照設定好的方式去攻擊，「很開心能夠佔據上風，拿下第1分。」

凱柯表示：「畢竟是第一次在日本登板，第1局心情上還是有些緊張，軟銀的打線狀況很好，我想要把球路壓低，但幾顆球偏高就被逮中而丟掉2分。」

經歷首局的震盪，凱柯接下來一路投到第5局結束都沒再被敲出安打，只有2次四壞保送讓人上壘，最終以73球投完5局，被敲3支安打，另有3次三振、2次四壞保送，掉2分，退場時兩隊以2：2平手無關勝敗。

第2局開始凱柯採取以變化球讓對手打不好的策略，在關鍵時刻才會追求三振，凱柯表示：「第2局開始我比較能控制低角度的球路，這也讓我能展現強項，羅德球迷的應援讓我有些驚喜，希望下一次能夠拉長局數，為球隊的勝利做出貢獻。」