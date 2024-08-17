中職／布里悍帶冠軍急流勇退 葉總讚把家人放第一位知難行易

布里悍（Jake Brigham）去年投出味全龍隊封王的最後一球，在漫天紅色彩帶中，劉基鴻跳到他的身上，成為布里悍職棒生涯的最後註記，今天證實退休，總教練葉君璋感謝他為球隊的貢獻，也認為封王後完美轉身是滿好的時機。

布里悍今年並未在龍隊延攬回鍋的名單內，但這是因為他表達希望陪伴家人，至少上半季無法回歸，龍隊與他保持聯繫，而他最終在今天透過社群網站宣布退役。

味全龍擊敗樂天桃猿封王，投手布里悍與三壘手劉基鴻在滿場紅色彩帶中相擁慶賀。記者侯永全／攝影

葉君璋表示，想跟布里悍說的話很多，首先希望感謝他對龍隊的信任，這一點對他相當感激，「之前就大概知道他已經考慮退休，相信去年的比賽經歷，很難再找到這麼有劇情的一年，我自己都覺得很不可思議。」

味全龍隊慶祝封王，畫面右側蔣少宏、布里悍相擁慶祝。資料照

葉君璋提到，布里悍去年的左腳骨裂傷勢，當初評估需要4個月，結果他說只要2個月，回歸後為生涯畫下完美句點，「算是一個滿好的時機。」

葉總眼中的布里悍，重視家人，有責任感，包括他在南韓職棒與球隊搞到不歡而散，也是因為家人，所以最後選擇離開，「把家人放在第一位，這點說起來簡單，但做起來滿不容易。」