快訊

濺巨大水花！法航展特技飛機突俯衝墜海 飛行員喪命

直播／第二屆500碗小吃派對市集實況 小編帶逛視吃

遭愛徒黃子佼性醜聞波及 張小燕首度公開露面受訪

中職／布里悍帶冠軍急流勇退 葉總讚把家人放第一位知難行易

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
布里悍獲得單場MVP，帶著四位兒女一同上台領獎熱舞。資料照
布里悍獲得單場MVP，帶著四位兒女一同上台領獎熱舞。資料照

布里悍（Jake Brigham）去年投出味全龍隊封王的最後一球，在漫天紅色彩帶中，劉基鴻跳到他的身上，成為布里悍職棒生涯的最後註記，今天證實退休，總教練葉君璋感謝他為球隊的貢獻，也認為封王後完美轉身是滿好的時機。

布里悍今年並未在龍隊延攬回鍋的名單內，但這是因為他表達希望陪伴家人，至少上半季無法回歸，龍隊與他保持聯繫，而他最終在今天透過社群網站宣布退役。

味全龍擊敗樂天桃猿封王，投手布里悍與三壘手劉基鴻在滿場紅色彩帶中相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗樂天桃猿封王，投手布里悍與三壘手劉基鴻在滿場紅色彩帶中相擁慶賀。記者侯永全／攝影

葉君璋表示，想跟布里悍說的話很多，首先希望感謝他對龍隊的信任，這一點對他相當感激，「之前就大概知道他已經考慮退休，相信去年的比賽經歷，很難再找到這麼有劇情的一年，我自己都覺得很不可思議。」

味全龍隊慶祝封王，畫面右側蔣少宏、布里悍相擁慶祝。資料照
味全龍隊慶祝封王，畫面右側蔣少宏、布里悍相擁慶祝。資料照

葉君璋提到，布里悍去年的左腳骨裂傷勢，當初評估需要4個月，結果他說只要2個月，回歸後為生涯畫下完美句點，「算是一個滿好的時機。」

葉總眼中的布里悍，重視家人，有責任感，包括他在南韓職棒與球隊搞到不歡而散，也是因為家人，所以最後選擇離開，「把家人放在第一位，這點說起來簡單，但做起來滿不容易。」

味全龍隊洋投布里悍宣佈退休。本報資料照片
味全龍隊洋投布里悍宣佈退休。本報資料照片

劉基鴻 布里悍 葉君璋

延伸閱讀

中職／「要他幹嘛就幹嘛」 葉總認證銳歐是龍隊的哆啦A夢

中職／艾璞樂家人來台沒漏氣 龍奪4連勝克魯茲帶氣氛

中職／郭天信張政禹開始禁賽 U23世界盃2國手延後報到

中職／又是外野…張祐銘二級拉傷 葉總：至少要1個月

相關新聞

U15世界盃／3任投手合力封鎖 中華隊擊敗荷蘭搶首勝

U15世界盃棒球賽中華隊首戰與荷蘭交手，中華隊投打俱佳，3任投手聯手僅失1分、合計送出8次三振，馬佑嘉貢獻4分打點，率隊...

MLB／特製球棒藏愛 努特巴爾印上媽媽合照、弗里曼為子祈福

大聯盟「球員周」登場，選手球具大玩個人特色，最愛的家人躍上球棒，各式卡通角色也很熱門，道奇隊球星弗里曼（Freddie ...

中職／未能再續前緣 味全龍奪冠功臣布里悍宣告退休

去年幫助味全龍隊奪冠的洋投布里悍（Jake Brigham）今年沒有重返中職，而他也透過個人社群平台宣告退休決定，「雖然...

中職／艾璞樂7局無失分龍奪4連勝 吉力吉撈20轟寫隊史

味全龍隊今天靠著艾璞樂7局無失分好投，加上U23中華隊連線製造的4分大局，吉力吉撈．鞏冠也敲出本季第20轟，以6：1擊敗...

中職／艾璞樂家人來台沒漏氣 龍奪4連勝克魯茲帶氣氛

自己與妻子的家人都特地飛來台灣為他加油，味全龍隊艾璞樂也繳出7局無失分的好投，不僅幫助球隊以6：1擊敗富邦悍將隊，更讓家...

中職／兄弟獵鷹獨居第一 曾子祐開轟追分來不及

中信兄弟隊今天在洲際主場以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，加上另一地統一獅隊以2：5敗給樂天桃猿隊，兄弟甩開獅隊獨居下半季戰績第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。