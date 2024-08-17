聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／U12台灣女子棒球聯賽開打 蕭副總統盼體育性別平權
第五屆U12台灣女子棒球聯賽今天在台南開賽，副總統蕭美琴到場開球揭幕；蕭副總統表示，希望推動台灣體育領域性別平權，讓大家有機會打自己喜歡的球賽。
蕭副總統今天在台南市亞太國際棒球訓練中心揮棒擊球，揭開第五屆U12台灣女子棒球聯賽序幕。蕭副總統還和參賽小朋友們互動合影。看到自己19年前在天母棒球場的青春相片，讓她很開心，現場氣氛歡樂。
蕭副總統表示，19年來，台灣女性從球迷看棒球、打棒球比賽、再到國家級球場參加聯賽，這段路真的走了很久，她希望推動體育領域性別平權，也期待棒球成為全民運動，讓大家都有機會打自己喜歡的球賽。
蕭副總統說，巴黎奧運期間，台灣許多優秀女性突破自己、過去及傳統，成為台灣的驕傲和寶貝，這些在奧運場上的成就，都是數十年來一點一滴累積起來的，她希望小朋友從小有機會參與體育賽事，未來出現在國際舞台上。
蕭副總統表示，亞太國際棒球訓練中心是總統賴清德在台南市長任內推動的建設，大家可以感受到國家對體育的投資及珍惜每位選手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言