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棒球／U12台灣女子棒球聯賽開打 蕭副總統盼體育性別平權

中央社／ 台南17日電
副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影

第五屆U12台灣女子棒球聯賽今天在台南開賽，副總統蕭美琴到場開球揭幕；蕭副總統表示，希望推動台灣體育領域性別平權，讓大家有機會打自己喜歡的球賽。

副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影

蕭副總統今天在台南市亞太國際棒球訓練中心揮棒擊球，揭開第五屆U12台灣女子棒球聯賽序幕。蕭副總統還和參賽小朋友們互動合影。看到自己19年前在天母棒球場的青春相片，讓她很開心，現場氣氛歡樂。

副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影

蕭副總統表示，19年來，台灣女性從球迷看棒球、打棒球比賽、再到國家級球場參加聯賽，這段路真的走了很久，她希望推動體育領域性別平權，也期待棒球成為全民運動，讓大家都有機會打自己喜歡的球賽。

副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影

蕭副總統說，巴黎奧運期間，台灣許多優秀女性突破自己、過去及傳統，成為台灣的驕傲和寶貝，這些在奧運場上的成就，都是數十年來一點一滴累積起來的，她希望小朋友從小有機會參與體育賽事，未來出現在國際舞台上。

副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影

蕭副總統表示，亞太國際棒球訓練中心是總統賴清德在台南市長任內推動的建設，大家可以感受到國家對體育的投資及珍惜每位選手。

副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴今天到亞太棒球訓練中心，為第五屆台灣女子棒球聯賽台南開場開球。記者吳淑玲／攝影

棒球

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