中職／猿隊補進左投威斯佛 5洋投競爭4名額

隨著8月31日洋將登錄期限逼近，樂天桃猿隊也進行補強，今天宣布簽下新洋投威斯佛（Luke Westphal），未來將定位在先發，而猿隊陣中現有魔神樂、威能帝、肯特、霸威斯，洋將登錄限制為4人，屆時將做出抉擇。

樂天球團今日宣布簽下左投威斯佛，身高190公分、體重104公斤，2015年加盟明尼蘇達雙城隊開始他的美國職棒生涯，最高層級來到3A。

今年球季威斯佛從墨西哥聯盟出發，8場出賽皆為先發身份，戰績2勝2敗，防禦率3.32；後加盟教士隊3A，他在小聯盟總計出賽124場，其中45場比賽為先發登板，戰績14勝17敗，防禦率4.35。

樂天球團表示，威斯佛具有左投優勢，會相中他是因為他在墨西哥聯盟先發時表現相當穩定，入隊以後也會定位在先發，強化球隊的先發戰力。