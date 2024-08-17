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中職／「要他幹嘛就幹嘛」 葉總認證銳歐是龍隊的哆啦A夢

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍銳歐。資料照
味全龍銳歐。資料照

味全龍隊洋投銳歐本季功勞、苦勞都超高，對於哆啦A夢的形容，總教練葉君璋也覺得貼切，「是欸！要他幹嘛就幹嘛。」

銳歐昨天在第9局登場把關6：1領先，面對第3到5棒蔣智賢、范國宸及代打的王正棠，以三上三下乾淨俐落完成任務，本季投球局數累積至58.1局，遙遙領先後援投手局數排名第二的富邦悍將隊富藍戈（42.2局）。

龍隊本季一軍4位洋投，唯一不曾在一、二軍之間升降的就是定位牛棚的銳歐，重要性不言而喻。

葉君璋坦言，「在有機會贏球的狀況下，銳歐目前來說確實是很重要的一環。」但他也強調，這也需要先發投手能繳出好的內容，才有辦法銜接到他的表現，無意減損其他洋投的貢獻度。他也釋疑昨天5分領先仍推出銳歐，主因是他第8局已在準備，「既然準備好了，就讓他投。」

銳歐在中職投出宰制性數據，究竟強在哪裡？葉總先是笑答，這應該問對方打者，「應該說，他的球和他腦袋想的滿一致，效果是什麼，和他想的是一樣，捕手在配球，希望他的球從哪裡進來、打者會是怎樣的反應，我猜他想做的事情，他都做得到，有些人想的做不到，那也沒有用。」

味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影

銳歐近期在大腿上多了一個可愛的刺青，為哆啦A夢打開任意門，門內為包括台北101、中正紀念堂等台灣著名景點，葉君璋今天看到照片也驚呼：「什麼時候刺的？妙欸！」

被問到銳歐是否為他的哆啦A夢，葉君璋笑說：「是欸！要他幹嘛就幹嘛，我知道他真心還是希望當先發投手，但以目前球隊狀況，他在牛棚對我們幫助最大。」他也表示，以銳歐今年的表現、和隊友的相處，真的是一位滿棒的隊友，當然希望未來可以再續前緣。

味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影

牛棚 王正棠 葉君璋

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