快訊

台南新市藥廠洗器具 3人遭80多度熱水燙傷、1人玻璃割傷送醫

休漁期結束碰撞風險高！陸籍漁船遭不明船舶擦撞沉沒 4獲救3失蹤

直播／「第二屆500碗」頒獎典禮 8月17日得獎名單公布

MiLB／林振瑋1A主投飆159公里 莊陳仲敖2A優質先發

中央社／ 台北17日電
聖路易紅雀隊投手林振瑋1A先發6局失1分、飆速159公里，無關勝敗。圖截自X
聖路易紅雀隊投手林振瑋1A先發6局失1分、飆速159公里，無關勝敗。圖截自X

旅美奧克蘭運動家投手莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發，投6局飆出9次三振、無失分，優質先發無關勝敗；聖路易紅雀隊投手林振瑋1A先發6局失1分、飆速159公里，也是無關勝敗。

運動家隊2A今天與洛杉磯道奇隊交手，運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發投出本季目前為止代表作，莊陳仲敖開賽連抓5個出局數，2局下2人出局後被敲出二壘打，但沒有失分。

莊陳仲敖3下讓打者3上3下，4局下2人出局後被敲出二壘打，但沒有失分，5局下讓首名打者靠著失誤上壘，但接著連抓3個出局數、沒有失分，6局下連飆2K後投出保送，守備幫忙抓到盜壘跑者、沒讓對手延續攻勢。

莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發，投6局飆出9次三振、無失分，優質先發無關勝敗。資料照
莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發，投6局飆出9次三振、無失分，優質先發無關勝敗。資料照

莊陳仲敖今天總計用79球投6局，僅被敲出2支安打，投出9次三振、1次四壞保送，無失分，但牛棚投手沒能穩守，球隊終場以4比5吞敗，莊陳仲敖無關勝敗，目前本季2A出賽防禦率維持0。

紅雀隊1A今天與邁阿密馬林魚隊交手，紅雀隊派出台灣投手林振瑋先發，林振瑋1局上讓對手靠著失誤上壘，但沒有失分，2局、3局都讓對手3上3下，4局上2人出局後被敲出安打、投出保送，但沒讓對手延續攻勢。

林振瑋前5局都沒有失分，6局上2人出局後接連被敲出3支安打失掉1分，但沒有擴大失分危機；林振瑋總計用84球投6局，被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，最快球速159公里，球隊終場以2比4吞敗，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率3.06。

林振瑋 莊陳仲敖

延伸閱讀

U15世界盃／3任投手合力封鎖 中華隊擊敗荷蘭搶首勝

中職／再見三振助龍隊奪冠 布里悍結束棒球生涯：感謝球迷支持

MLB／大聯盟持續變革 未來可能引進「雙勾指定打擊」

威廉波特少棒／5局提前「扣倒」 台灣小將大勝澳洲

相關新聞

U15世界盃／3任投手合力封鎖 中華隊擊敗荷蘭搶首勝

U15世界盃棒球賽中華隊首戰與荷蘭交手，中華隊投打俱佳，3任投手聯手僅失1分、合計送出8次三振，馬佑嘉貢獻4分打點，率隊...

MLB／特製球棒藏愛 努特巴爾印上媽媽合照、弗里曼為子祈福

大聯盟「球員周」登場，選手球具大玩個人特色，最愛的家人躍上球棒，各式卡通角色也很熱門，道奇隊球星弗里曼（Freddie ...

中職／未能再續前緣 味全龍奪冠功臣布里悍宣告退休

去年幫助味全龍隊奪冠的洋投布里悍（Jake Brigham）今年沒有重返中職，而他也透過個人社群平台宣告退休決定，「雖然...

中職／艾璞樂7局無失分龍奪4連勝 吉力吉撈20轟寫隊史

味全龍隊今天靠著艾璞樂7局無失分好投，加上U23中華隊連線製造的4分大局，吉力吉撈．鞏冠也敲出本季第20轟，以6：1擊敗...

中職／艾璞樂家人來台沒漏氣 龍奪4連勝克魯茲帶氣氛

自己與妻子的家人都特地飛來台灣為他加油，味全龍隊艾璞樂也繳出7局無失分的好投，不僅幫助球隊以6：1擊敗富邦悍將隊，更讓家...

中職／兄弟獵鷹獨居第一 曾子祐開轟追分來不及

中信兄弟隊今天在洲際主場以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，加上另一地統一獅隊以2：5敗給樂天桃猿隊，兄弟甩開獅隊獨居下半季戰績第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。