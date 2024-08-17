U15世界盃／3任投手合力封鎖 中華隊擊敗荷蘭搶首勝

U15世界盃棒球賽中華隊首戰與荷蘭交手，中華隊投打俱佳，3任投手聯手僅失1分、合計送出8次三振，馬佑嘉貢獻4分打點，率隊以11比1搶下首勝。

U15世界盃棒球賽中華隊此次由新北市隊獲得組訓權，總教練為邱耀宇，比賽於台灣時間昨天晚間在哥倫比亞開打，此次總計有12隊參賽，台灣與墨西哥、尼加拉瓜、荷蘭、南非、委內瑞拉同在B組，A組為哥倫比亞、多明尼加、關島、義大利、日本和波多黎各。

中華隊昨晚首戰與荷蘭隊交手，先發投手羅師騁開賽稍微有狀況，1局上投出保送、被敲安打，再因為野手選擇失掉1分，但及時回穩，總計投3局失1分有2K，吳昊翔中繼2局被敲1支安打，投出3次三振，余念孝後援1局投出3次三振，後兩任投手都沒有再失掉分數，吳昊翔奪下勝投。

中華隊1局下追分靠著對手接連失誤先跑回追平分，2局下再靠著失誤、接連安打攻占滿壘，馬佑嘉清壘三壘打、一棒3分幫助球隊超前比數。

中華隊3局下靠著林崴適時安打再添1分，5局下再抓準對方投手、守備狀況多，一口氣再攻下4分奠定勝基，6局下石正侑三壘打、謝昱全高飛犧牲打再添2分保險分，首戰就以大比分差搶勝。

中華隊團隊敲出9支安打，開路先鋒馬佑嘉單場4打數敲出1支安打，貢獻4分打點；中華隊搶下首勝，下一戰將於台灣時間18日早上4時與委內瑞拉交手。