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中職／未能再續前緣 味全龍奪冠功臣布里悍宣告退休

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍擊敗樂天桃猿封王，投手布里悍與三壘手劉基鴻在滿場紅色彩帶中相擁慶賀。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗樂天桃猿封王，投手布里悍與三壘手劉基鴻在滿場紅色彩帶中相擁慶賀。記者侯永全／攝影

去年幫助味全龍隊奪冠的洋投布里悍（Jake Brigham）今年沒有重返中職，而他也透過個人社群平台宣告退休決定，「雖然我在36歲時退役，但我珍惜每一個賽季和經歷，這項運動教導我的比我想像的更多。」

布里悍的職棒生涯從美職起步，2006年選秀會中被遊騎兵隊挑中，在小聯盟陸續待過小熊、海盜、勇士隊，2015年曾一度升上勇士隊大聯盟。

2016年布里悍展開海外職棒生涯，先到日職效力樂天金鷲隊，隔年轉戰韓職，效力耐克森英雄隊（後更名為培證英雄隊），到2021年加入剛升上一軍的味全龍隊，中間一度重返韓職，但2022年又回到龍隊，一路到2023年成為奪冠班底。

幫助味全龍奪冠的布里悍宣佈退休。記者余承翰／攝影
幫助味全龍奪冠的布里悍宣佈退休。記者余承翰／攝影

去年球季布里悍先發22場取得10勝6敗，防禦率2.51的成績更拿下防禦率王，更在總冠軍賽第7戰拿下救援成功，球季結束後龍隊也有意留人，但布里悍希望陪伴家人優先而婉拒，本季至今都未再出賽。

原因如今也揭曉，布里悍決定結束18年的職棒生涯，他坦言，當初簽約時根本沒想過自己會在職棒場上待這麼長的時間，這項運動也塑造自己成為男人、丈夫、父親和朋友，經歷過奪冠喜悅，也有低潮掙扎時刻，每一瞬間都是不可抹滅的印記，他最後也感謝所有待過的球隊，包含味全龍隊的隊友、教練以及球迷。

勇士 味全龍 布里悍

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