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中職／再見三振助龍隊奪冠 布里悍結束棒球生涯：感謝球迷支持

聯合新聞網／ 綜合報導
前味全龍隊洋投布里悍今日宣布退休。 記者余承翰／攝影
前味全龍隊洋投布里悍今日宣布退休。 記者余承翰／攝影

味全龍去年奪冠功臣之一的洋投布里悍（Jake Brigham），今天在個人IG上宣布退休，結束14年職棒生涯。布里悍寫道：「這項運動是我的生活，讓我塑造成一個男人、丈夫、父親，以及朋友。」他也在文末感謝過往龍隊的隊友、教練、球迷們的支持。

現年36歲的布里悍在2021年加盟龍隊，季中轉戰韓職，2022年回鍋龍隊，2023年與龍隊一同奪冠，同時是該年的防禦率王。

布里悍2009年進入被遊騎兵隊選中進入美職體系，2015年升上大聯盟，並從2016年開啟他的亞洲職棒之路，先是效力日職樂天金鷲，繳出0勝3拜，防禦率5.24的成績。2017年轉戰韓職培證英雄（包含前身耐克森英雄），5個韓職賽季累積50勝26敗，防禦率3.63。

布里悍在去年台灣大賽中第7戰投出再見三振，在紅色彩帶中與三壘手劉基鴻相擁。 記者侯永全／攝影
布里悍在去年台灣大賽中第7戰投出再見三振，在紅色彩帶中與三壘手劉基鴻相擁。 記者侯永全／攝影

布里悍在2021年季初先加盟中職味全龍隊，季中培證英雄買斷合約，讓布里悍回歸韓職。2022年龍隊將他簽回，一路與龍隊蒸戰至2023年賽季。布里悍在上季成績為10勝6敗、防禦率2.51的成績，勇奪防禦率王，他也去年台灣大賽第7戰投出再見三振，幫助味全龍奪冠。中職生涯3個球季，合計26勝16敗，防禦率2.37。

2024年球季開始前，龍隊原有意與布里悍續約，但他以傷勢未癒以及需要陪伴家人為由而婉拒，

中職 味全龍 布里悍

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