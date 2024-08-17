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MLB／特製球棒藏愛 努特巴爾印上媽媽合照、弗里曼為子祈福

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅雀隊努特巴爾的球棒上有媽媽的身影。圖／取自MLB官方X
紅雀隊努特巴爾的球棒上有媽媽的身影。圖／取自MLB官方X

大聯盟「球員周」登場，選手球具大玩個人特色，最愛的家人躍上球棒，各式卡通角色也很熱門，道奇隊球星弗里曼（Freddie Freeman）則是透過球棒為子祈福。

球員周在2017到19年登場時的形式是讓選手穿上綽號球衣出戰，活動中斷4年後今年捲土重來，形式也有了改變，從今天開始的3連戰，每天有不同主題，今天為「Fun」，希望球員在球具上展現個性、友情、場上興趣等，明天則是「Causes」，著重於選手關注的公益和社區活動，最後一天則是「Appreciation」，讓選手向自己在大聯盟路上最感謝的人致敬。

紅雀隊日裔美籍選手努特巴爾（Lars Nootbaar）與媽媽感情超好，去年經典賽也因媽媽披上經典賽日本武士戰袍，一舉成為冠軍班底，這回在「球員周」特製球棒，握把底部印上自己與媽媽的合照。

弗里曼近期因兒子罹患罕見疾病住院，一度向道奇球團告假離隊，今天透過客製球棒為寶貝兒子打氣，上面印著「#MaxStrong」。費城人隊哈波（Bryce Harper）的特製球棒則是出自小孩之手，由他們親手彩繪而成。

教士隊新秀梅里爾（Jackson Merrill）的球棒以「星際大戰」光劍為靈感，除了握把以外的地方都是螢光藍色，在黑暗之中閃閃發亮，讓許多球迷都留言要求「關燈！」ESPN報導形容：「球員周才剛登場，梅里爾看起來已經是冠軍了。」費城人隊史托特（Bryson Stott）分享這次準備的4支球棒，其中也包括這支光劍球棒。

皇家隊球星威特（Bobby Witt Jr.）的球棒上有個可愛男孩，這是來自電玩遊戲「Backyard Sports」中的角色桑契斯（Pablo Sanchez），白襪捕手羅賓森（Chuckie Robinson）拎著巴斯光年球棒上場，因為他的兒子就是「玩具總動員」的粉絲。

大聯盟 費城人 道奇

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