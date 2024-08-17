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威廉波特少棒／5局提前「扣倒」 台灣小將大勝澳洲

中央社／ 紐約16日專電
桃園市龜山國小少棒隊以11比0大勝澳洲晉級。圖取自龜山少棒粉絲團
桃園市龜山國小少棒隊以11比0大勝澳洲晉級。圖取自龜山少棒粉絲團

台灣隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽進行第2場對澳洲賽事，代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊第一局就拿下6分，賽事在第5局提前結束，台灣以11比0大勝澳洲晉級。

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽，台灣隊14日首戰擊敗加拿大隊晉級後，於賽程第3日出戰澳洲隊，大批台僑與球員家長在第2戰接力為台灣小將吶喊加油。

由於兩隊實力差距大，澳洲隊投手無法有效控球，暴投數多，台灣小將1局上即拿下6分。1局下，林聖凱先發，澳洲隊3上3下，首局即奠定勝利基礎。

僑胞朋友家長的在場邊為台灣小將們加油！圖取自龜山少棒粉絲團
僑胞朋友家長的在場邊為台灣小將們加油！圖取自龜山少棒粉絲團

2局上，澳洲隊投、捕手與守備狀況回神，兩度接殺打者，台灣隊進攻未得分。2局下，台灣小將完全守備下澳洲隊僅一人保送上壘，未能攻下城池。

3局上，廖宣澔擊出左外野方向滾地安打將壘上兩人送回本壘，獲2分。3局下，戰況穩定，邱唯喆擔任投手，4壞球保送一人上壘後，連續3振打者，台灣以8比0領先。

4局上，台灣選手接連擊出中外野高飛球遭接殺，留下2人殘壘，未得分。4局下，澳洲隊打者難以掌握邱唯喆的變化球，僅擊出一支安打，仍未能突破得分。

5局上，彭乙晏與廖宣澔連續擊出安打獲得3分。5局下，換上第3位投手游騰皓，澳洲隊同樣未能突破台灣小將嚴密投守，賽事在演出雙殺下提前結束。

台灣隊在賽事中僅讓澳洲隊擊出1支安打，終場以11比0提前於第5局獲勝晉級，將在台北時間20日凌晨5時對戰實力堅強的古巴隊。

威廉波特

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