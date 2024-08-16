中職／艾璞樂家人來台沒漏氣 龍奪4連勝克魯茲帶氣氛

自己與妻子的家人都特地飛來台灣為他加油，味全龍隊艾璞樂也繳出7局無失分的好投，不僅幫助球隊以6：1擊敗富邦悍將隊，更讓家人有機會站上賽後MVP頒獎台，可愛女兒用中文說的一聲「謝謝」更是博取全場觀眾掌聲。

艾璞樂今天前4局僅被高國麟敲出1支安打，一路投完7局都沒遇到太大危機，最終被敲4支安打，投球數99球退場休息，拿下本季第7勝，也獲選單場MVP。

艾璞樂開季表現還有些起伏，但最近8場出賽有7場都是優質先發，總教練葉君璋表示，艾璞樂的投球隨著球季進行，感覺有越來越順，今天有考慮過是不是要讓他續投，但最終還是決定不要。

艾璞樂則表示，今天投球重點放在減少失誤，減少讓對手站上壘包的機會，「執行好自己的投球計畫，不要太過用力，之前會太想用力表現，反而失投被打。」

今天賽後站上頒獎台，艾璞樂身邊除了常見的太太、女兒外，多了不少家人，他坦言，家人來看球要說沒壓力是騙人的，「能做的就是保持專注，把該做的做好。」

艾璞樂的爸媽以及岳父岳母都特別來台，「能夠贏球對我意義重大，家人遠道而來，能夠有好表現很開心，更重要是拿到MVP，可以上台跳舞，對他們來說是新體驗。」

艾璞樂今天靠不少高角度的進球製造打者揮棒落空，他也透露，自己過去習慣將球路壓低，製造滾地球，但台灣打者對低角度的球掌握不錯，也很會纏鬥，因此增加高球配置，讓對方揮空或是打不好。

龍隊拿下本季第2次的4連勝，總教練葉君璋表示：「球隊近期氣氛好滿多的，克魯茲（打擊教練）來了之後，帶動不少氣氛，這是進入狀態的關鍵之一。」