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中職／艾璞樂7局無失分龍奪4連勝 吉力吉撈20轟寫隊史
味全龍隊今天靠著艾璞樂7局無失分好投，加上U23中華隊連線製造的4分大局，吉力吉撈．鞏冠也敲出本季第20轟，以6：1擊敗富邦悍將隊，拿下本季第2次的4連勝。
艾璞樂今天用球數精簡，先發投完7局僅用99球，被敲4支安打不過沒有掉分，另有5次三振，沒有四壞保送，拿下本季第7勝。
龍隊在5局下突破藍力封鎖，單局4支安打攻下4分，8月23日之後要到U23中華隊報到的王順和用二壘安打敲回第1分，同樣入選中華隊的劉俊緯也敲出帶有1分打點安打；6局下劉俊緯更是在滿壘時選到保送，擠回1分打點。
7局下吉力吉撈．鞏冠一發中外野陽春砲，棒打吳世豪，拉開分差外，也是繼去年23轟之後，締造個人連續兩季20轟紀錄，是味全龍隊史第一人。
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