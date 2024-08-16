中職／艾璞樂7局無失分龍奪4連勝 吉力吉撈20轟寫隊史

味全龍隊今天靠著艾璞樂7局無失分好投，加上U23中華隊連線製造的4分大局，吉力吉撈．鞏冠也敲出本季第20轟，以6：1擊敗富邦悍將隊，拿下本季第2次的4連勝。

艾璞樂今天用球數精簡，先發投完7局僅用99球，被敲4支安打不過沒有掉分，另有5次三振，沒有四壞保送，拿下本季第7勝。

龍隊在5局下突破藍力封鎖，單局4支安打攻下4分，8月23日之後要到U23中華隊報到的王順和用二壘安打敲回第1分，同樣入選中華隊的劉俊緯也敲出帶有1分打點安打；6局下劉俊緯更是在滿壘時選到保送，擠回1分打點。