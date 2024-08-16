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中職／兄弟獵鷹獨居第一 曾子祐開轟追分來不及

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊詹子賢。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在洲際主場以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，加上另一地統一獅隊以2：5敗給樂天桃猿隊，兄弟甩開獅隊獨居下半季戰績第一，拉開到1場勝差。

兄弟先發投手艾士特雖然繳出6局無失分的表現，然而過程中被敲6支安打，投出4次三振外也有1次四壞、2次觸身球，成為本季第2位10勝級投手，隊友守備幫了不少忙。

4局上王威晨就展現超狂美技，在1出局、二三壘有人時，面對杜家明敲出的三壘強勁平飛球，王威晨不僅飛撲接殺，動能還持續往三壘前進，落地時手剛好碰到三壘壘包，張肇元來不及回壘形成雙殺。

而兄弟打線也夠力，4局下先兩次四壞保送後，詹子賢、江坤宇、岳東華的安打各有1分打點，王威晨也用高飛犧牲打敲回1分；7局下則是三壘上的宋晟睿靠暴投得到1分。

雄鷹悶了8局後，9局上兄弟牛棚差點又起火，謝榮豪登板在1出局後出現觸身球、被敲安，接著曾子祐一棒把球掃到左外野全壘打牆外，一發三分砲瞬間拉近到2分落後，只不過後續沒能再得分，謝榮豪驚險守下勝利。

中信兄弟隊先發投手艾士特。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手艾士特。圖／中信兄弟隊提供

樂天桃猿 王威晨 謝榮豪

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