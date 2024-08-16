中職／兄弟獵鷹獨居第一 曾子祐開轟追分來不及

中信兄弟隊今天在洲際主場以5：3擊敗台鋼雄鷹隊，加上另一地統一獅隊以2：5敗給樂天桃猿隊，兄弟甩開獅隊獨居下半季戰績第一，拉開到1場勝差。

兄弟先發投手艾士特雖然繳出6局無失分的表現，然而過程中被敲6支安打，投出4次三振外也有1次四壞、2次觸身球，成為本季第2位10勝級投手，隊友守備幫了不少忙。

4局上王威晨就展現超狂美技，在1出局、二三壘有人時，面對杜家明敲出的三壘強勁平飛球，王威晨不僅飛撲接殺，動能還持續往三壘前進，落地時手剛好碰到三壘壘包，張肇元來不及回壘形成雙殺。

而兄弟打線也夠力，4局下先兩次四壞保送後，詹子賢、江坤宇、岳東華的安打各有1分打點，王威晨也用高飛犧牲打敲回1分；7局下則是三壘上的宋晟睿靠暴投得到1分。