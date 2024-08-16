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中職／林承飛雙響砲太狂 勝騎士三冠被打掉一冠
樂天桃猿隊林承飛今天締造生涯第2次單場雙響砲，而且兩轟都棒打勝騎士讓他丟掉防禦率王寶座，也幫助猿隊以5：2擊敗統一獅隊。
面對賽前防禦率、勝投、三振都是中職第一的勝騎士，猿隊在1局下就攻下4分，林泓育敲安先馳得點後，林承飛的三分砲擴大領先。
獅隊在4局上追回2分，然而4局下林承飛又轟出左外野陽春砲，讓球隊握有領先，也是個人自2019年8月28日對富邦悍將隊之後，再次締造單場雙響砲。
勝騎士先發5局雖有7次三振，但被敲6支安打包含2轟，丟掉5分，防禦率從賽前的1.77「暴漲」到2.07，也讓他輸給隊友古林睿煬的1.81、猿隊魔神樂的1.92，從第1掉到第3。
猿隊先發投手肯特則是繳出7局失1分的好投，拿下轉戰猿隊2場登板後的第1場勝投，防禦率1.93。
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