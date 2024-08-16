中職／啟用重播輔助判決新規 並公布技術室名單
中職開始實施場上裁判進入技術室參與重播輔助判決的新規，今天在天母棒球場1局下就由三壘審王俊宏進技術室一起看重播，另外從今天開始技術室人員的名字都會公布在官網。
富邦悍將在11日對上味全龍的賽事，龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出中外野深遠飛球，原本判決安打，不過進行重播輔助判決後，改判滿貫全壘打，引起悍將球團嚴正抗議。隨即在賽後凌晨，中職緊急發聲明承認技術室改判有誤，相關人員進行懲處。
因應這次技術室誤判，中職聯盟在14日宣布，從昨天開始進行重播輔助判決時，場上1名資深裁判小組長將進入技術室共4人一起討論，以提升判決準確度，不過昨天唯一1場賽事因雨延賽，實質上從今天賽事開始。
爭議當天同樣對戰組合今天在天母棒球場登場，1局下龍隊的劉俊緯敲出安打上一壘後，被投手藍力（Aaron Leasher）牽制出局，隨後龍隊提出挑戰，場上最資深的三壘審王俊宏進到技術室一起看重播，最後維持原判、跑者遭牽制出局。
此外，今天開始中職也在官網、先發打序單上公布技術室人員名單，這場天母賽事的技術室人員有楊崇煇、許榮龍、陳宋卿。
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