快訊

慶祝奧運羽球男雙金牌2連霸 蔣萬安宣布在這路段設別名「麟洋路」

總統退選副手上陣！美民主黨全代會近似1968年情節 多項詭異巧合難忽視

中職／啟用重播輔助判決新規 並公布技術室名單

中央社／ 台北16日電

中職開始實施場上裁判進入技術室參與重播輔助判決的新規，今天在天母棒球場1局下就由三壘審王俊宏進技術室一起看重播，另外從今天開始技術室人員的名字都會公布在官網。

富邦悍將在11日對上味全龍的賽事，龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出中外野深遠飛球，原本判決安打，不過進行重播輔助判決後，改判滿貫全壘打，引起悍將球團嚴正抗議。隨即在賽後凌晨，中職緊急發聲明承認技術室改判有誤，相關人員進行懲處。

因應這次技術室誤判，中職聯盟在14日宣布，從昨天開始進行重播輔助判決時，場上1名資深裁判小組長將進入技術室共4人一起討論，以提升判決準確度，不過昨天唯一1場賽事因雨延賽，實質上從今天賽事開始。

爭議當天同樣對戰組合今天在天母棒球場登場，1局下龍隊的劉俊緯敲出安打上一壘後，被投手藍力（Aaron Leasher）牽制出局，隨後龍隊提出挑戰，場上最資深的三壘審王俊宏進到技術室一起看重播，最後維持原判、跑者遭牽制出局。

此外，今天開始中職也在官網、先發打序單上公布技術室人員名單，這場天母賽事的技術室人員有楊崇煇、許榮龍、陳宋卿。

中職 棒球

延伸閱讀

中職／新制上路！小房間名單全透明 龍悍將戰立刻用到

中職／班恩剛到就牛棚30球 郭勇志：球路控制真的不錯

中職／郭天信張政禹開始禁賽 U23世界盃2國手延後報到

中職／挑戰兄弟中繼狂紀錄 銳歐身上刺青「看見台灣」

相關新聞

中職／不讓了！江少慶下周有望回一軍 班恩先二軍出賽

富邦悍將隊不讓了！今天剛簽下的新洋投班恩（Ben Braymer）馬上就要準備在二軍出賽，而王牌投手江少慶經過二軍3場復...

中職／挑戰兄弟中繼狂紀錄 銳歐身上刺青「看見台灣」

味全龍隊外籍投手銳歐有多融入台灣？不僅向隊友學中文，大腿上還有台北101、中正紀念堂的刺青，今年在中繼的穩定表現也成為球...

中職／新制上路！小房間名單全透明 龍悍將戰立刻用到

8月11日的一發爭議滿貫砲之後，中華職棒聯盟修改重播輔助判決執行方式，昨日起場內資深裁判員得進入技術室，而「小房間」的人...

中職／班恩剛到就牛棚30球 郭勇志：球路控制真的不錯

富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）今天報到就立刻進牛棚練投30球，展示球種給教練團觀察，接下來仍照計劃先到二...

中職／郭天信張政禹開始禁賽 U23世界盃2國手延後報到

中職味全龍郭天信、張政禹從今天開始禁賽，最快24日可以回到一軍，雖然野手劉俊緯、王順和是U23國手，不過龍隊教頭葉君璋表...

台南子弟組成中華台北代表隊 勇奪小馬盃世界賽季軍

2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽自8月9日起一連6天在美國賓州華盛頓舉辦，中華代表隊由安順國中及金城國中等15名選手組成參賽，14日賽事最終以10比3敗波多黎各隊，勇奪世界青少棒錦標賽季軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。