中職／新制上路！小房間名單全透明 龍悍將戰立刻用到

8月11日的一發爭議滿貫砲之後，中華職棒聯盟修改重播輔助判決執行方式，昨日起場內資深裁判員得進入技術室，而「小房間」的人員名單也都公告周知。

針對11日技術室（俗稱小房間）判定落在牆頭的是不是全壘打引發爭議後，聯盟決定自15日起，改為場內資深裁判也加入重播輔助判決的判定。

雖然昨天的比賽因雨延賽，不過今天開始的三場一軍以及二軍有轉播的賽事，聯盟官網都看得到技術室人員完整名單，回應外界對於透明度的質疑，另外賽前打序單除了原本的四名裁判，也增加預備裁判、審判委員的註記。

以今日富邦悍將與味全龍之戰為例，技術室人員為楊崇煇、許榮龍、陳宋卿，其中楊崇煇為預備裁判，許榮龍是審判委員，陳宋卿則為賽務主管。

而今天立刻出現實際狀況，1局下龍將隊針對悍將投手藍力牽制一壘的判決提出挑戰，場上裁判由三壘審王俊宏進入技術室加入判定，最終經重播畫面確認是牽制出局無誤，王俊宏回到場上比出局手勢維持原判，龍隊花掉1次挑戰。