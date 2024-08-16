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中職／班恩剛到就牛棚30球 郭勇志：球路控制真的不錯

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）今天報到就立刻進牛棚練投30球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）今天報到就立刻進牛棚練投30球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）今天報到就立刻進牛棚練投30球，展示球種給教練團觀察，接下來仍照計劃先到二軍出賽，而下周江少慶有望迎接傷癒後首次一軍登板，投手教練郭勇志透露：「他說沒什麼問題。」

30歲的左投班恩曾有大聯盟經驗，今年球季先在美國獨立聯盟出賽，隨後轉戰墨西哥聯盟成為季後賽即戰力，昨天搭機抵達台灣加盟悍將，今天體檢完就到天母球場會合，而且進牛棚練投。

郭勇志從旁觀察，「他上周還有比賽，這個時間點剛好可以牛棚，看起來狀況是還可以，每個球種的控制都不錯。」就資料來看，班恩的控球不錯，速球球速大概在91、92哩（147、148公里）左右。

富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）今天報到就立刻進牛棚練投30球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投班恩（Ben Braymer）今天報到就立刻進牛棚練投30球。圖／富邦悍將隊提供

郭勇志表示，接下來還是要看實戰狀況，預計下周安排班恩到二軍先發出賽，到8月31日前還有半個月可以評估，「這就要我們教練團傷腦筋了，最後取向可能是看左投、右投哪個要多一點。」

江少慶前天在二軍登板，先發6局僅失1分非責失，3場復健賽合計12局投球，沒有責失分，投出14次三振，今天也在一軍隨隊訓練。

郭勇志對於江少慶的二軍表現表示：「上一場很棒，在二軍可以應付，也需要再融入一軍氛圍，畢竟有點久不在一軍，這點也跟他聊過，他說沒什麼問題。」下周江少慶就有機會回到一軍先發輪值。

富邦悍將 江少慶 牛棚

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