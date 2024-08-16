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中職／挑戰兄弟中繼狂紀錄 銳歐身上刺青「看見台灣」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊外籍投手銳歐有多融入台灣？不僅向隊友學中文，大腿上還有台北101、中正紀念堂的刺青，今年在中繼的穩定表現也成為球隊重要支柱，甚至有機會挑戰中信兄弟隊吳俊偉的中繼王最低被上壘率紀錄。

銳歐在14日之戰登板中繼，拿下本季第20次中繼成功，本季僅次於樂天桃猿隊王志煊的22次，被上壘率更是僅有0.69，在中職史上單季超過20次中繼成功的投手中，暫居第1。

中職過去單季中繼王最低被上壘率紀錄，是去年吳俊偉的0.90，銳歐若能超車王志煊、保持好狀態到季末，有機會改寫紀錄，銳歐表示：「自己不會去想這些，而是專注在每個打席、每名打者，只要能保持這樣的心態，到球季結束就會有可以交待的成績。」

銳歐今年不僅擔任中繼，中間還一度轉任先發2場，他透露，角色更動自己有經驗，只要提前告知就能夠做好調整，至於賽季走到後段仍能保有好成績，「最重要是身體健康，身為投手要好好呵護身體，身體維持在高檔，比賽才能有高檔表現。」

銳歐第一年來到中職就與隊友打成一片，他透露，一開始知道要來台灣還有些緊張，「做了一些功課，知道是不同的棒球世界，但真的來了之後跟想像不同，會說英文的隊友很多，開玩笑也都會跟我互動，還會教我說中文。」

銳歐會講的中文有「台灣刺青」，他在今年季中去刺上有關台灣的圖騰，那是哆啦A夢打開任意門中，有著台灣的代表性建築，再往上一點的刺青則是家鄉亞利桑那的風景。

「想要留下一些關於台灣的印記。」銳歐透露自己會想要刺青的原因，「在台灣到處都看得到哆啦A夢，而一打開任意門就可以看見台灣。」

味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊洋投銳歐在右大腿的刺青上有台灣的代表性建築，台北101、中正紀念堂。記者蘇志畬／攝影

中職 樂天桃猿

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