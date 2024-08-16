中職／郭天信張政禹開始禁賽 U23世界盃2國手延後報到

中職味全龍郭天信、張政禹從今天開始禁賽，最快24日可以回到一軍，雖然野手劉俊緯、王順和是U23國手，不過龍隊教頭葉君璋表示，考量到龍隊狀況，台灣隊通融延到24日報到。

味全龍主力野手張政禹、郭天信因為出入德州撲克爭議場所，在7日被聯盟禁賽7場、罰款新台幣7萬元，不過聯盟在7日公告前一天2人就被球團下放二軍，等下二軍10天規定期滿後，從今天才開始計算7場禁賽。

龍隊總教練葉君璋今天受訪時表示，張政禹、郭天信在24日解禁後就會回歸一軍，而這段期間頂替他們位置的劉俊緯、王順和因為被U23世界盃棒球賽台灣隊選中，本來20日就要報到，不過葉君璋指出，「因為我們有狀況，他們通融讓2人23日打完再去國家隊報到。」

另外龍隊還有傷情傳出，外野手張祐銘在14日嘉義市球場與統一獅隊比賽時，守備時造成大腿拉傷。葉君璋指出，「當時場地有點軟，狀況滿嚴重的，是大腿二級拉傷，需要一段時間，每個人復元能力不一樣，要看他的狀況，但我猜1個月跑不掉。」

葉君璋舉例，另一名外野手邱辰在7月14日因大腿拉傷下二軍，到現在還沒回歸，但他的狀況是一級拉傷，較嚴重的張祐銘勢必需要更多時間。

龍隊今天進行「2上2下」異動，野手黃柏豪、投手羅華韋上一軍，野手張祐銘、投手劉家愷下二軍。