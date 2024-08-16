中職／不讓了！江少慶下周有望回一軍 班恩先二軍出賽

富邦悍將隊不讓了！今天剛簽下的新洋投班恩（Ben Braymer）馬上就要準備在二軍出賽，而王牌投手江少慶經過二軍3場復健賽，目前已經在一軍隨隊，下周就有機會回到先發輪值。

悍將今天宣布左投班恩加盟，他在昨天抵達台灣，今天前往醫院進行體檢完就會與一軍會合，總教練陳金鋒表示：「會讓他先去二軍比賽。」

班恩曾在2020年上到大聯盟，今年在美國獨立聯盟大西洋聯盟7場先發繳出3勝2敗、防禦率3.55，7月初轉戰墨西哥聯盟提華納公牛隊，3場出賽拿下2勝，防禦率僅1.06，17局投出23次三振，還在季後賽登板。

陳金鋒表示：「他一直在我們尋找的名單中，等到墨西哥聯盟賽事結束後才過來，也因為打季後賽的關係，晚了一點。」由於目前已有5名洋將，鋒總也坦言，8月31日前必須做出取捨，「這是每一隊都會遇到的。」

江少慶前天在二軍登板，先發6局僅失1分非責失，3場復健賽合計12局投球，沒有責失分，投出14次三振，但保送依舊是0次，陳金鋒對此表示，下周會評估江少慶的狀況，「可能就會回到輪值。」