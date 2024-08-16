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中職／又是外野…張祐銘二級拉傷 葉總：至少要1個月

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
龍隊張祐銘。記者侯永全／攝影 侯永全
龍隊張祐銘。記者侯永全／攝影 侯永全

味全龍隊外野手張祐銘14日在嘉義市棒球場出賽，當天場地因受到雨勢影響太過鬆軟，導致守備時受傷退場，經檢查後為二級拉傷，總教練葉君璋說：「至少1個月跑不掉。」

龍隊近期外野人力緊繃，然而14日龍隊與統一獅隊之戰，1局下張祐銘為了追逐邱智呈敲出的左外野飛球，腳步一度踉蹌，隨後被攙扶下場休息。

葉總今天透露，張祐銘傷勢為二級拉傷，歸隊時間應該不會太快，因一級拉傷的邱辰從7月中之後，至今尚未出賽，「祐銘回來應該需要一段時間。」

而主力中外野手郭天信因涉足爭議場所，仍在禁賽中，一軍現有4名外野手中，王順和8月23日之後也要向U23中華隊報到，好消息是，6月跑壘受傷的林孝程接下來有機會歸隊。

中華隊 味全龍 統一獅

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