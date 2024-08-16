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中職／曾峻岳18日禁賽期滿就歸隊 龍隊兩野手最快24日

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

富邦悍將隊火球男曾峻岳因出入爭議場所，遭禁賽7場，照計算將在18日結束禁賽，味全龍隊郭天信張政禹雖獲同樣處分，但因早一步下二軍要等到24日才能歸隊，戰力緊繃情況下，劉俊緯、王順和會晚一點向U23中華隊報到。

中職在8月初掀起「德州撲克之亂」，3名球員因涉足德州撲克場所遭到聯盟禁賽、罰款7萬元，球隊內部也另有處分，而郭天信、張政禹因聯盟宣布禁賽前已經先下放二軍，導致要在二軍待滿10天後才能開始執行禁賽，歸隊時間點較曾峻岳晚一些。

中職在8月7日宣布禁賽，曾峻岳也在同日下放二軍，中間遇到保留比賽，到明天才會集滿7場禁賽，最快周日可登板，悍將總教練陳金鋒表示：「時間到就會回來。」

郭天信、張政禹的歸隊時間，龍隊總教練葉君璋同樣表示，只要禁賽期滿就會歸隊，原因是近期野手人力不足，張祐銘也因受傷將暫時缺陣，「劉俊緯、王順和要去U23，剛好換他們兩個人上來。」

U23中華隊的職棒球員預計在20日報到，不過郭、張兩人要到24日才能歸隊，葉總表示：「有跟棒協告知球隊這邊的狀況，他們也願意通融，讓劉俊緯、王順和23日之後再去報到。」

張政禹 曾峻岳 郭天信

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