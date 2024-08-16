中職／安芝儇情人節送禮給隊友 請兄弟詹子賢別打太好

上周六是七夕情人節，台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇也特別準備「韓國藥果」，送給雄鷹啦啦隊女孩、總教練洪一中及球星王柏融，還再度和中信兄弟球員詹子賢相見歡。

雄鷹上周六在台北大巨蛋主場出賽，安芝儇在仁川機場購買韓國藥果。到了球場後，她先將藥果送給啦啦隊女孩和工作人員們，接著找到最愛的總教練洪一中，除了送藥果外，安芝儇說洪總天氣熱會臉紅，長得很像卡通角色「麵包超人」，因此親自作畫送給洪總，安芝儇離開後直呼「太可愛了！」

安芝儇也將藥果交給王柏融，影片最後是與詹子賢見面，兩人上次在明星賽見面，安芝儇邀請他加入雄鷹，這次再度使出美人計，請詹子賢今天不要打太好，詹子賢笑回，「不行那樣啦！」該場比賽詹子賢2打數1安打，選到1次保送。