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中職／首開先例！味全龍主場廣播 聽見伍鐸性感嗓音

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊由球員伍鐸（圖）、應援團勛雞、啦啦隊詩雅錄製賽前安全規定廣播。圖／味全龍隊提供
味全龍隊由球員伍鐸（圖）、應援團勛雞、啦啦隊詩雅錄製賽前安全規定廣播。圖／味全龍隊提供

味全龍主場氛圍再進化！首開中職先例，邀請球員、啦啦隊員以及應援團長分別錄製英、日、中文賽前安全規定廣播，伍鐸、詩雅與勛雞擔綱一日聲優，8月16日晚間6時於天母主場首播正式公開，後續彩蛋將再加入李多慧韓文版本。

為球迷塑造全新升級體驗，球團租用專業錄音室進行錄製，伍鐸、詩雅與勛雞三人都難掩興奮，網友封為性感大叔的伍鐸也說：「我很榮幸能被球團挑選成為中職首位參與主場迎賓音檔的洋將，相當享受這個過程，也很期待球迷們聽到選手聲音的感覺。」

味全龍隊由球員伍鐸、應援團勛雞、啦啦隊詩雅（圖）錄製賽前安全規定廣播。圖／味全龍隊提供
味全龍隊由球員伍鐸、應援團勛雞、啦啦隊詩雅（圖）錄製賽前安全規定廣播。圖／味全龍隊提供

伍鐸透露：「美國的家人聽到這段錄音檔有熟悉的聲音時都很開心，他們也等不及再來台灣能在天母球場親身體驗，尤其是大女兒Emory特別愛這段音檔，好像我就在她身邊。」

小龍女詩雅身為前AKB48 Team TP隊長，已有基礎日文底子，談到這次被賦予錄音任務，面帶害羞謙虛笑說：「雖然日文能力還有很多進步的空間，但是很開心可以擔任這次的日文代表。也希望日本的龍迷還有來自世界各地的龍迷都來到我們球場，都可以一起開心享受球賽的魅力，跟我們一起用力為龍將們應援！」

中職 伍鐸 味全龍

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