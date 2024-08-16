日職／山川穗高三響砲轟垮老東家西武 賽後竟沒站上英雄舞台

32歲的軟銀鷹重砲山川穗高昨晚在老東家西武主場Belluna巨蛋（原西武巨蛋）轟出單場三響砲，進帳6分打點，終場軟銀以9：3踢館成功。山川在明星賽後18戰敲12發全壘打，目前以26轟獨居太平洋聯盟全壘打王，同時也是睽違7年再度上演三響砲。

山川去年陷入性侵案風波，休賽季離開西武，以4年總額約16億日圓（約3.4億台幣）轉戰軟銀。山川穗高每當回到西武主場出賽時，都遭到西武球迷噓聲伺候。不過山川昨晚絲毫不受影響，單場3安都是全壘打，打下6分。這是山川自2017年8月2日面對樂天金鷲後，生涯第2度單場三響砲。山川在今年賽季面對西武，共擊出7轟、19分打點，對戰打擊率為2成37。

不過，此戰的英雄舞台並未選擇敲出三響砲的山川，而是給摘得生涯一軍首勝的軟銀新人大山凌。山川不止這場在繳出好表現後未站上英雄舞台，根據日美指出，4月13日山川對西武轟兩發滿貫砲後，賽後也沒有站上英雄舞台。

西武代理監督渡邊久信檢討自家投手群，認為，最近被太多全壘打，投捕都需要要反省。西武投手群在8月份的13場比賽，就被擊出22轟。西武目前戰績30勝73敗2和居洋聯墊底，落後龍頭軟銀多達38.5場勝差。