中職／悍將新洋投班恩抵台加盟 唯一非藍、戈字輩

富邦悍將衝刺下半季，補進外籍戰力再簽左投班恩（Ben Braymer），班恩已經抵達台灣，預計本周與球隊會合加入練球，作為登錄名單大限前，悍將外籍戰力更充沛的選擇。

今年30歲的班恩是一名左投手，2016年至2022年效力美職華盛頓國民隊, 最高層級曾在2020年上到大聯盟；2023年曾加入獨立聯盟美國大西洋聯盟，5月被科羅拉多洛磯隊簽下，整季於3A發展。

班恩本季於5月中回到大西洋聯盟效力海波因特搖滾樂手隊，7場先發繳出3勝2敗、防禦率3.55的成績，33局投出34次三振表現優異。

7月初班恩被墨西哥聯盟提華納公牛隊相中，成為球隊衝刺季後賽的輪值要角，在墨聯3場出賽拿下2勝，防禦率僅1.06，17局投出23次三振，並於8月7日墨聯季後賽中先發，投出5局失1分無關勝敗。

目前班恩已經抵達台灣並展開自主訓練，預計本周與球隊會合，班恩表示很榮幸能夠來到中職，加入富邦悍將的大家庭，自己會調整至最佳狀態，幫助球隊拿下勝利。

悍將現有洋將包含藍力、富藍戈、羅戈、杰戈，班恩成為第5名洋投，前兩名新戰力杰戈、藍力中文名稱都是球迷票選，班恩跳過此步驟，也是目前唯一沒有「藍」、「戈」字輩的悍將洋投。