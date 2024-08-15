中職／梔梔被質疑情勒台南Josh「射火箭」當事人出面澄清

樂天桃猿啦啦隊梔梔近日遭匿名網友攻擊，繼有人造謠她嗆前主管後，又有人說她情緒勒棒球網紅「台南Josh」抖內（贊助），台南Josh今天也出面為梔梔澄清。

台南Josh因製作棒球知識影片累積高人氣，2年前他被前妻家暴因而離婚，幾個月後他與梔梔開始拍攝一系列影片，當時兩人關係獲許多網友關注。

有網友在匿名粉絲專頁發文寫道，「梔梔就是標準台灣女生，我記得當時Josh直播後觀眾起鬨去看梔梔的浪直播，結果被梔梔情勒下抖內火箭，不愧是正常台灣女生。」

貼文出現後，台南Josh在個人Threads發文澄清，「根據我這個當事人的印象，是我在直播的時候大家起哄過去玩，然後我抖了一個兩三百塊的小東西好玩而已，火箭應該貴很多吧？你有看過有人情勒只勒兩三百塊的嗎？」

Josh還開玩笑詢問梔梔是否有收到他的火箭，梔梔回應，「我收到綠色的帽子，謝謝當事人澄清，我情勒的才不是這個。」