棒球／台灣之光！ 桃園新明國中奪世界次青少棒錦標賽冠軍

桃園市新明國中青少棒隊8月初前往美國密西根州參加「2024年世界少棒聯盟世界次青少棒錦標賽」，和12個代表隊伍角逐世界冠軍，新明國中最後對上地主密西根州隊，以5比0之姿奪冠，載譽歸國。桃園市長張善政親自接機，為選手們披上花圈及「桃園之光」彩帶，也頒發每位學生3萬元獎勵金，嘉勉選手們的優異表現。

這次比賽，國際組有亞太、澳洲、加拿大、歐非、拉丁美洲及墨西哥共6區代表隊伍，美國組則有美中、美東、美東南、美西、美西南及地主密西根州6隊。

新明國中首戰對上拉丁美洲代表尼加拉瓜即以5比2旗開得勝，接著再對上加拿大以13比0獲勝，進入國際組冠軍戰再遇上已落入敗部的尼加拉瓜，再次以4比0取得勝利。

最後世界大賽對上美國組冠軍隊伍、同時是地主隊的密西根州隊。新明國中率先得分後，幾乎局局都給泰勒隊壓力，打擊手劉桓宇、先發投手范宸竣都有優異表現，新明國中最後以5比0獲勝。

新明國中青少棒代表隊昨晚返抵國門，張善政也率市府團隊親自接機。張善政大讚，新明國中在整場賽事中一路過關斬將、四戰全勝，4場比賽中只失2分，守備表現相當優異。最後一場冠軍賽，幾乎滿場觀眾都是密西根泰勒球迷，新明國中的孩子們卻不畏壓力，表現沉著穩健，最後贏得勝利，台灣之光實至名歸。