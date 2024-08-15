中職／史上最速2千安 林益全：曾經踏上職業舞台就滿足

統一獅隊「神全」林益全昨晚敲出生涯第2000安，以1622場出賽寫下史上最速紀錄，他表示，曾經只是想踏上職業舞台就已滿足，沒想到一步步地將夢想擴大。

林益全昨天在對味全龍隊之戰第7局敲出安打，成為繼張泰山、彭政閔之後，史上第3位達成生涯2000安的球員，也是現役唯一。

林益全昨天賽後在個人社群發文寫下：「今晚很開心也很激動的完成生涯2000安的紀錄，回想了一下，曾經只是希望能踏上職業舞台的夢想就滿足了，但真的沒想過，隨著穩定的出賽，教練的信任，一步一步的把夢想闊大。」

生涯達成2000安、200轟、1000分打點的里程碑，林益全表示：「首先我想謝謝我所待過的球團，老闆，領隊跟所有教練，行政跟球迷，謝謝給我機會給我舞台給我支持，我才能逐夢，也謝謝統一獅，讓我完成這歷史性的一刻。」

林益全接著也感謝不少支持自己的人，包含贊助單位、球迷、後援會、訓練師、營養師、經紀人等，其中最重要的是家人，「謝謝我兒子當我的小小打擊教練，謝謝女兒是我的英文跟曼陀羅的小老師，更要謝謝我的老婆，隨時的叮嚀，鼓勵，我愛你。」