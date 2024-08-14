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中職／黃子鵬重回「猛虎」本色 猿隊終止4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊投手黃子鵬今晚5.2局失1分的先發表現，幫助球隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，終止4連敗，也為自己拿下本季第3勝，今年經歷手肘不適、感冒提前退場，這1勝來不易。

黃子鵬前一場先發在8月2日，僅投1.1局就因身體畏寒退場，丟掉2分也承擔敗投，上一次拿下勝投是6月30日，在保留比賽中繼登板，但繳出5局失2分（1責失）的表現，為傷癒復出第一戰留下好結果。

黃子鵬在5月15日先發後就覺得手肘不適，下二軍休養、觀察手部狀況，直到能夠重新拉長局數才歸隊，上一次先發勝已是5月2日，當時對富邦悍將隊投7局失1分。

而今天黃子鵬面對雄鷹隊，以100球投了5.2局，僅被敲出1支安打，另有5次三振，不過控球有些狀況，有2次四壞、2次觸身球及1次暴投，在3局下因陳文杰高飛犧牲打丟掉1分，但仍足以奪勝。

猿隊在3局上2出局後連續2次四壞保送上壘，接著朱育賢、 林泓育的安打各帶有1分打點，讓黃子鵬退場時握有勝投資格，而9局上更是開局連3安，馬傑森高飛犧牲打再敲回1分。

雄鷹屢屢錯過反撲機會，7局下王博玄二壘打、張肇元觸身球上壘，然而郭阜林短打失敗反變雙殺，後續曾子祐又選到保送，不過陳文杰未能敲出安打；8局下又是開局王柏融敲二壘打，接下來魔鷹的平飛球直接進入林承飛手套，2出局一、二壘有人時，王博玄平飛球又直擊馬傑森手套裡。

樂天桃猿 黃子鵬

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