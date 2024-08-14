中職／瑪仕革斯生涯首支滿貫砲 轟毀林益全2000安之夜

統一獅隊「神全」林益全的生涯第2000安達陣夜，不過贏家是味全龍隊，龍隊從2分落後到追平、超前，最終靠著瑪仕革斯．俄霸律尼9局上1發滿貫砲後拉開差距，以8：2拿下3連勝，也中斷獅隊3連勝。

獅隊在1局下先展開攻勢，邱智呈二壘安打起步，再靠陳傑憲高飛球推進到三壘，接著蘇智傑、林安可、潘傑楷連續3支安打，敲回2分。

不過4局上先發投手胡智爲單局被敲3支安打加上1次四壞保送，2出局滿壘時被張祐嘉敲出的安打造成傷害，丟掉2分讓比賽回到原點。

重返一軍的潘威倫在6局上1出局後接替投球，被敲1安沒有掉分，不過7局上續投卻在1出局後被連敲3安，陳品捷的安打帶有1分打點超前比數，陳韻文接手後先製造飛球出局，但二壘跑者也趁機推進到三壘，吉力吉撈．鞏冠再補上1分打點安打。

獅隊帶著2：4落後進入7局下，先發第7棒的林益全前2打席都槓龜，不過此時面對陳禹勳成功敲安，也是生涯第2000安，成為「2000安俱樂部」史上第3人，1622場、6674打席超越張泰山成為史上最速，6022打數則次於彭政閔的5998打數位居第2。

9局上獅隊吳承諭登板後就被敲2支安打，2出局後二、三壘有人，選擇故意四壞保送吉力吉撈製造滿壘，不過瑪仕革斯．俄霸律尼敲出本季首轟，也是生涯第1支滿貫砲，擴大領先到8：2。