快訊

輝煌年代曾一屆招百人 文學院科系近年名額大縮編

晚間突宣布無限期停業 道禾竹北托嬰中心涉虐嬰道歉了

法國空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／瑪仕革斯生涯首支滿貫砲 轟毀林益全2000安之夜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊瑪仕革斯．俄霸律尼敲出生涯第1發滿貫砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊瑪仕革斯．俄霸律尼敲出生涯第1發滿貫砲。圖／味全龍隊提供

統一獅隊「神全」林益全的生涯第2000安達陣夜，不過贏家是味全龍隊，龍隊從2分落後到追平、超前，最終靠著瑪仕革斯．俄霸律尼9局上1發滿貫砲後拉開差距，以8：2拿下3連勝，也中斷獅隊3連勝。

獅隊在1局下先展開攻勢，邱智呈二壘安打起步，再靠陳傑憲高飛球推進到三壘，接著蘇智傑、林安可、潘傑楷連續3支安打，敲回2分。

不過4局上先發投手胡智爲單局被敲3支安打加上1次四壞保送，2出局滿壘時被張祐嘉敲出的安打造成傷害，丟掉2分讓比賽回到原點。

重返一軍的潘威倫在6局上1出局後接替投球，被敲1安沒有掉分，不過7局上續投卻在1出局後被連敲3安，陳品捷的安打帶有1分打點超前比數，陳韻文接手後先製造飛球出局，但二壘跑者也趁機推進到三壘，吉力吉撈．鞏冠再補上1分打點安打。

獅隊帶著2：4落後進入7局下，先發第7棒的林益全前2打席都槓龜，不過此時面對陳禹勳成功敲安，也是生涯第2000安，成為「2000安俱樂部」史上第3人，1622場、6674打席超越張泰山成為史上最速，6022打數則次於彭政閔的5998打數位居第2。

9局上獅隊吳承諭登板後就被敲2支安打，2出局後二、三壘有人，選擇故意四壞保送吉力吉撈製造滿壘，不過瑪仕革斯．俄霸律尼敲出本季首轟，也是生涯第1支滿貫砲，擴大領先到8：2。

隊友火力支援下，郭郁政先發6局失2分的表現拿下勝投，獅隊胡智爲5.1局失2分無關勝敗，而中繼1局掉2分的潘威倫則承擔敗投。

統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打，家人上場獻花。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打，家人上場獻花。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打，家人上場獻花。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林益全在嘉義市棒球場敲出生涯第2000支安打，家人上場獻花。圖／統一獅隊提供
味全龍隊瑪仕革斯．俄霸律尼敲出生涯第1發滿貫砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊瑪仕革斯．俄霸律尼敲出生涯第1發滿貫砲。圖／味全龍隊提供

吉力吉撈 胡智爲

延伸閱讀

中職／林益全2000安達陣史上第3人 場次、打席刷新最快

中職／潘威倫印象最深一戰 扛中華隊難忘奧運、經典賽

中職／沉默王牌起源 潘威倫：是我面對壓力的方式

影／中職最多勝投投手引退 沈默王牌潘威倫分享心情

相關新聞

中職／林益全2000安達陣史上第3人 場次、打席刷新最快

統一獅隊「神全」林益全今天在7局下敲出本場第1支安打，也成為史上罕見的「2000安俱樂部」第3名成員，1622場、667...

中職／初登場連74次守備無失誤游擊史上首見 張育成寫超狂紀錄

富邦悍將昨天對上中信兄弟，終場7：1取得勝利，不過「國防部長」張育成因為1次守備失誤，導致罕見紀錄遭到中斷。 4局下陳俊秀擊出高彈跳球，被張育成順利抓到，不過傳球時卻因手滑沒能成功刺殺跑者，被認

中職／改制！場內裁判進「小房間」判定 球僮不用拿耳機了

8月11日在新莊棒球場的一支爭議滿貫砲，引爆對重播輔助判決的討論，聯盟經過內部會議後，決定自15日起，技術室人員除了原本...

中職／江少慶宰制二軍 3場登板12局14K防禦率0

富邦悍將隊先發投手江少慶今天在二軍繼續投復健賽，對樂天桃猿隊二軍6局僅失1分非責失，最快球速來到152公里，目前3場復健...

中職／黃子鵬重回「猛虎」本色 猿隊終止4連敗

樂天桃猿隊投手黃子鵬今晚5.2局失1分的先發表現，幫助球隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，終止4連敗，也為自己拿下本季第3勝，今...

中職／陳子豪12球纏鬥張奕鋪路 詹子賢代打敲致勝安

中信兄弟隊許基宏今天敲出2分砲，登上台東棒球場全壘打王，雖然後續被富邦悍將隊追平，但8局下陳子豪12球纏鬥後選到保送製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。