中職／陳子豪12球纏鬥張奕鋪路 詹子賢代打敲致勝安

中信兄弟隊許基宏今天敲出2分砲，登上台東棒球場全壘打王，雖然後續被富邦悍將隊追平，但8局下陳子豪12球纏鬥後選到保送製造滿壘，為詹子賢代打敲出致勝安鋪路，最終就以5：3擊敗悍將，終止2連敗。

悍將洋投羅戈傷癒復出第1戰，2局上就挨了許基宏一發全壘打，這是許基宏繼2022年後再次於台東棒球場開轟，生涯在台東2轟已是中職史上第1多；3局上陳俊秀敲出生涯第200支二壘安打，也幫助球隊取得3：0領先。

然而7局上悍將突破兄弟先發投手克迪，開局連續2支安打，1出局後戴培峰敲安打回1分，王凱程接手後也被董子恩敲出二壘打再掉1分；8局上則是「部長」張育成敲安開啟攻勢，范國宸適時安打送回追平分，也讓吳俊偉吞下救援失敗。

不過8局下兄弟打線反撲，2出局後先從張奕手中選到2次四壞保送，陳子豪上場代打從2好0壞一路纏鬥到保送，耗費張奕12球也讓他不得不退場，而富藍戈上場救火卻也被代打的詹子賢敲出關鍵安打，一棒敲回2分，幫助兄弟終止連敗。