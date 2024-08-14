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中職／陳子豪12球纏鬥張奕鋪路 詹子賢代打敲致勝安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊許基宏敲出2分砲，在台東棒球場累積2轟史上最多。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏敲出2分砲，在台東棒球場累積2轟史上最多。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊許基宏今天敲出2分砲，登上台東棒球場全壘打王，雖然後續被富邦悍將隊追平，但8局下陳子豪12球纏鬥後選到保送製造滿壘，為詹子賢代打敲出致勝安鋪路，最終就以5：3擊敗悍將，終止2連敗。

悍將洋投羅戈傷癒復出第1戰，2局上就挨了許基宏一發全壘打，這是許基宏繼2022年後再次於台東棒球場開轟，生涯在台東2轟已是中職史上第1多；3局上陳俊秀敲出生涯第200支二壘安打，也幫助球隊取得3：0領先。

然而7局上悍將突破兄弟先發投手克迪，開局連續2支安打，1出局後戴培峰敲安打回1分，王凱程接手後也被董子恩敲出二壘打再掉1分；8局上則是「部長」張育成敲安開啟攻勢，范國宸適時安打送回追平分，也讓吳俊偉吞下救援失敗。

不過8局下兄弟打線反撲，2出局後先從張奕手中選到2次四壞保送，陳子豪上場代打從2好0壞一路纏鬥到保送，耗費張奕12球也讓他不得不退場，而富藍戈上場救火卻也被代打的詹子賢敲出關鍵安打，一棒敲回2分，幫助兄弟終止連敗。

兄弟主力游擊手江坤宇在2局下背部遭觸身球擊中，雖然正常上壘，但換局守備時退場休息，兄弟球團回報，江坤宇被觸身球打到左後背肩膀左右位置，沒有大礙，為保護選手考量下先下場冰敷休息。

中信兄弟隊游擊手江坤宇在2局下背部遭觸身球擊中，所幸無大礙。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊游擊手江坤宇在2局下背部遭觸身球擊中，所幸無大礙。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏敲出2分砲，在台東棒球場累積2轟史上最多。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏敲出2分砲，在台東棒球場累積2轟史上最多。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊中信兄弟隊游擊手江坤宇在2局下背部遭觸身球擊中，所幸無大礙。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊中信兄弟隊游擊手江坤宇在2局下背部遭觸身球擊中，所幸無大礙。圖／中信兄弟隊提供

許基宏 陳子豪

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