中職／林益全2000安達陣史上第3人 場次、打席刷新最快

統一獅隊「神全」林益全今天在7局下敲出本場第1支安打，也成為史上罕見的「2000安俱樂部」第3名成員，1622場、6674打席刷新史上最少場次、最少打席2000安的紀錄。

統一獅隊今天在嘉義棒球場迎戰味全龍隊，賽前累積1999安的林益全先發第7棒、一壘手，首打席2局下敲出二壘滾地球出局，4局下又敲出游擊飛球出局。

不過7局下林益全在1出局後，從陳禹勳手中敲出一壘安打，也是生涯第2000安，花費1622場、6674打席、6022打數。

中職原本最速兩千安是張泰山在2013年以1720場、7152打席達成，2019年彭政閔則以5998打數刷新最少打數，林益全如今超車張泰山的場次、打席紀錄，打數則次於彭政閔排史上第2快。

林益全的生涯自2009年興農牛隊起步，以62場、271打席、249打數達成新人年最速百安紀錄，一度握有的最速千安紀錄被胡金龍超越，如今再寫最速兩千安。

林益全2000安達陣史上第3人，家人奔向前去。統一獅隊提供

林益全2000安達陣史上第3人。統一獅隊提供