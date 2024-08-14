中職／台鋼雄鷹吳念庭竟在澄清湖球場踢到寶特瓶！民代批「落漆」

澄清湖棒球場繼今年4月在一壘包邊發現鐵條後，昨晚例行賽，台鋼雄鷹球員吳念庭9局上在二壘附近竟踢到1支寶特瓶，球員傻眼，球迷再掀熱議，議員李雅靜批「真的很掉漆」。運發局表示，將針對場地人員究責，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。

台鋼雄鷹球員吳念庭昨天賽程，在二壘附近正想踢掉腳上沾黏的紅土，踢到一個不明突起物，原來是1支埋在紅土中的寶特瓶！

澄清湖棒球場今年4月比賽期間因發現鐵條插一壘包邊，現在又發現寶特瓶，球場內出現不該出現的異物，再掀熱議。

高雄市政府運動發展局表示，每場賽前運發局都會同球場養護廠商人員及中職聯盟人員三方確認場地。這次事件，運發局會究責場地人員，並對維護廠商進行缺失扣罰。也持續與中職聯盟、球團、養護團隊強化場地巡檢，確保安全，避免再發生類似事件。

「真的很掉漆」議員李雅靜大酸運發局，指已幫運發局想好回應理由，「因為寶特瓶不是金屬，用金屬探測器無法測出，所以情有可原」。

她說，4月發生鐵條事件時，就請市府應立即停用，全面盤查，將地底下大秘寶全部挖出，確認安全無虞，再開放使用，運發局的調查報告指已使用金屬探測器全面檢測，現在又出包，儼然像一座「聚寶盆」，地下究竟還有多少不可思議的寶藏？市府應確實盤查，別讓澄清湖棒球場成為葬送球員運動生命的墳場。