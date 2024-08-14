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中職／澄清湖鐵條後又有寶特瓶埋藏 高市運發局祭懲處

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊在高雄澄清湖球場練球。報系資料照
台鋼雄鷹隊在高雄澄清湖球場練球。報系資料照

昨日台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊在高雄澄清湖棒球場交手，9局上雄鷹球員吳念庭在紅土中發現埋藏寶特瓶，這是本季澄清湖球場紅土中第2次出現異物，高雄市運動發展局發表聲明指出，將懲處場地人員，並對場地維護廠商進行缺失扣罰。

雄鷹在澄清湖主場與猿隊交手，9局上投手練投時間，二壘手吳念庭踩踏過程中感覺到異物，通知裁判與場務人員，而他自行將異物拔出後發現是寶特瓶，而在場務人員重新整理後，吳念庭也比出手勢確認場地沒問題，比賽恢復進行。

澄清湖棒球場在4月24日的中職二軍賽事，曾有球員在一壘壘包旁發現土中埋藏鐵條，如今第2度出現不該在場中的異物。

高雄市運發局對此表示，本局於每場賽前皆會同球場養護廠商人員及中職聯盟人員三方進行場地確認，針對本次事件，運發局會針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。

運發局也表示，將持續與中職聯盟、球團、養護團隊強化場地巡檢機制，以確保場地安全，避免再發生類似事件影響球賽及球員安全。

中職 吳念庭 樂天桃猿

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