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中職／初登場連74次守備無失誤游擊史上首見 張育成寫超狂紀錄
富邦悍將昨天對上中信兄弟，終場7：1取得勝利，不過「國防部長」張育成因為1次守備失誤，導致罕見紀錄遭到中斷。
4局下陳俊秀擊出高彈跳球，被張育成順利抓到，不過傳球時卻因手滑沒能成功刺殺跑者，被認定為失誤，讓張育成創下的中職游擊手生涯初登場最長連續無失誤次數停在74次。縱使紀錄中斷，仍證明張育成守備實力之強悍。
該紀錄過去的保持人是樂天桃猿游擊手馬傑森，總計65次游擊守備機會無失誤，不過僅維持3年就被「部長」打破。至於不包含初登場的游擊最長連續守備機會無失誤紀錄則是由今年2月成為人夫的中信兄弟江坤宇保有，他在2020到2021年曾跨季連續195次守備無失誤。值得一提的是，台鋼狀元郎曾子祐目前已經158次，很有機會挑戰「阿坤障礙」。
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